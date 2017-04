ROUSSEAU, Jacqueline Morency



Au Centre d'Hébergement du Faubourg, Québec, le 17 avril 2017, à l'âge de 91 ans 7 mois, est décédée en douceur dame Jacqueline Morency, épouse de feu monsieur Raymond Rousseau. Née à St-Pierre I.O. le 2 septembre 1925, elle était la fille de feu dame Rose-Aimée Roberge et de feu monsieur Roméo Morency. Elle demeurait à Québec. Selon ses volontés, les funérailles seront célébrées dans l'intimité. Madame Rousseau laisse dans le deuil ses enfants: Josée (André Collin), Jacques (Monique Larue); ses petits-enfants qu'elle aimait tellement: Sophie, Simon, Maxime, Maud, Hugues, Ève (François Gravel); ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Angéline, Hélène (feu Léon Vézina), Louise (feu André McKay), Denise (Edward Miller), Mabel Pyle (feu Roland); de la famille Rousseau: Suzanne (Guy Guérard), Cécile Lehoux (feu Henri) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie spécialement tout le personnel du C.H. du Faubourg. Tous ont été formidables et ont pris soin de notre mère et grand-mère admirablement. Nous leur en sommes très reconnaissants. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, Tél. : (418) 527-4294 Site : www.societealzheimerdequebec.com. Les funérailles sont sous la direction de