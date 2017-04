CARRIER, Denise Bernard



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 18 avril 2017, à l'âge de 71 ans 4 mois, est décédée dame Denise Carrier, épouse de monsieur Paul Bernard. Née à Québec, le 21 novembre 1945, elle était la fille de feu dame Marie-Ange Richard et de feu monsieur Charles Carrier. Elle demeurait à Québec, arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances àle lundi 24 avril 2017 de midi à 13h30.Les cendres seront par la suite déposées au columbarium La Seigneurie. Outre son époux Paul, madame Carrier laisse dans le deuil ses enfants: Michèle (Jeff Kelley), Jean, Christian; ses sœurs, beaux-frères et belles-soeurs: Ginette (André Therrien), Lucie, Monique (Denis Beauchamp); de la famille Bernard: Denise, Danielle (Pierre Marceau), Raymond, Gilles ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Les funérailles sont sous la direction de