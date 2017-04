DESAUTELS, Liliane Robitaille



Au CHUL, le 13 décembre 2016, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Liliane Robitaille, épouse de feu Dr Paul Desautels. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 10 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Violette (feu Gilles Lafontaine), David, Jocelyne (Ron Thomas), feu Robert, Claire, Raymond (Nancy Buteau), Monique (Patrick Mackey); ainsi que plusieurs petits-enfants et arrière-petits-enfants; ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement le personnel de la résidence Aviva pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (l'unité de médecine 1er et 4ième Sud-Est du CHUL) 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc) G1L 3L5. Tél. : 418 525-4385 ; en ligne : fondation.chuq@chuq.qc.ca; site : www.fondationduchudequebec.ca.