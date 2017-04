Au régime avec Marc-Antoine

J'ai de bonnes épaules et de gros bras. J'ai aussi un tire de spare de 20 livres.

Rien de trop grave, mais assez pour me dire chaque année que je devrais le perdre, pour finalement remettre à plus tard ce que je pourrais faire aujourd’hui. Classique, je sais.

L'an dernier, j'y étais presque arrivé. En marchant plus de cinq kilomètres par jour, en m'entraînant un peu dans mon salon et en surveillant légèrement mes portions, j'ai perdu près de 20 livres en cinq semaines.

La balance affichait 180 livres. Maudit que j'étais fier. J'étais enfin dans la gang des poids santé!

Le temps de crier «pizza-ghetti bière», j'ai cependant repris ce poids en quelques mois. Si bien que je pèse à nouveau tout près de la barre psychologique des 200 livres.

Mais qu'est-ce que je dois faire pour arriver à garder ces kilos loin de ma bedaine?

Pourquoi ne pas essayer une diète?

Dans les années 80, la diète Fit For Life, qui empêchait de manger des protéines et des glucides complexes dans le même repas, était à la mode.

La méthode Montignac, qui vise à limiter la consommation de «mauvais glucides», était aussi très tendance à cette époque.

En 90, la méthode Atkins, haute en protéines et faible en glucides, faisait fureur.

En 2004, l’émission Qui perd gagne a fait ses débuts à la télévision. Le monde entier pouvait maintenant regarder dans le confort de son mode de vie sédentaire des obèses suer pour sauver leur peau.

On retrouve même des traces d'une certaine restriction alimentaire dans les années 1800, alors que le poète britannique Lord Byron a popularisé une diète composée de vinaigre de cidre de pomme et d'eau, comme on peut le lire sur le site Health.

Mais en 2017, quelles sont les tendances alimentaires qui permettent de perdre du poids?

Comme Google a remplacé le chien comme meilleur ami de l’homme, je lui ai payé une petite visite. Je me suis vite rendu compte qu'il existe presque autant de régimes que d'individus sur Terre.

Comment se retrouver dans tout ça? Font-ils réellement perdre du poids? Mais surtout, quels sont leurs véritables effets sur notre santé physiologique et mentale?

Ces questions sans réponses m'ont donné envie d'investir du temps et de l'énergie dans une série de reportages pour analyser l'efficacité de certains d'entre eux. La meilleure façon de le découvrir, c'est de les tester, et c'est exactement ce que je ferai au cours des prochaines semaines.

Périodiquement, soit à la fin de chaque régime testé, je vous ferai part de mes commentaires et de mes résultats.

Deux nutritionnistes de l'Ordre professionnel des diététistes du Québec, Caroline Trudeau et Annie Ferland, ont gentiment accepté de me suivre dans ce processus, tout en me recommandant fortement de ne pas m'embarquer dans cette belle aventure pour des raisons de santé. Ironiquement.

Désolé les filles! Informer le public est une mission divine pour moi.

Je commencerai donc en force avec un jeûne drastique consistant en deux smoothies par jour. J'ingérerai en moyenne un faible total de 700 calories quotidiennement pendant cinq jours.

«Même si tu ne m'écouteras pas, je ne veux pas que tu fasses ça. J'aimerais mieux que tu montes au moins à 1200, voire même 1500, même si ca reste nettement insuffisant», m'a dit Caroline Trudeau.

Selon ses calculs, un homme légèrement actif de mon âge (24), ma taille (1m75) et mon poids (200 lb) dépense environ 3000 calories en une journée.

De plus, le fait de restreindre mon alimentation aussi brutalement bousillera ma relation avec la nourriture et mon équilibre métabolique.

Notre métabolisme de base, qui opère les organes et tout ce qui se passe «inconsciemment», comme respirer et digérer, nécessite un minimum d'énergie pour effectuer ses tâches. Voyez cela comme un moteur au neutre. Même si vous n'avancez pas, il faut de l'essence simplement pour le faire tourner.

Caroline le confirme: je perdrai du poids. Annie, elle, parie que je perdrai plus de 10 livres en 30 jours.

Cependant, mon corps risque de laisser partir l'eau et de faire fondre mes muscles avant d'aller piger dans mes réserves de graisse. Bref, je serai moins cut mais je garderai peut-être ma bedaine.

Ce qui aura pour effet de ralentir mon métabolisme de base d'environ 20 calories par livre perdue, en théorie. C'est donc dire que même après avoir perdu beaucoup de poids, du moment que je reprendrai mes habitudes alimentaires, la balance commencera à remonter, puisque mon corps au repos brûlera moins d'énergie qu'avant ma perte de kilos.

«Tu risques aussi de retomber dans les excès après cette expérience, de reprendre le poids perdu très vite et même d'en gagner», m'a-t-elle averti.

C’est bien ce qu’on verra!

Quant à nous, on se reparle bientôt!