[AVANT-MATCH] Le Tricolore sur la corde raide

À une seule défaite de l'élimination, le Canadien n'a plus droit à l'erreur. Et c'est sans Andrew Shaw, Nathan Beaulieu et Torrey Mitchell que la troupe de Claude Julien tentera de garder sa saison en vie, samedi soir à New York.

Shaw a déclaré forfait pour la rencontre en raison d'une blessure au haut du corps. Beaulieu et Mitchell, eux, ont été rétrogradés à un rôle de spectateur par leur entraîneur-chef.

Brian Flynn fera son entrée en scène en séries. Il pilotera le troisième trio, entouré de Byron et de Galchenyuk.

Michael McCarron a aussi été inséré dans la formation, tout comme le défenseur Brandon Davidson, qui sera le partenaire de Jordie Benn au sein de la troisième paire.

Les Rangers devraient présenter le même effectif que lors du match numéro cinq.

La rencontre débutera à 20h.

En bref

Brian Flynn compte dix points en 51 matchs cette saison. Lors des séries en 2015, il avait marqué trois points en six rencontres

Avec leur victoire à domicile lors de la quatrième partie, les Rangers ont mis fin à une séquence de six défaites éliminatoires consécutives au Madison Square Garden

Malgré leur avance, New York est incapable de marquer en avantage numérique: 0 but en 14 occasions

Radulov (six points), Rick Nash et Jesper Fast (trois points) sont les meilleurs pointeurs de leur formation

Carey Price et Henrik Lundqvist ont tous deux accordés 10 buts dans cette série

- Selon des données du site NHL.com