«Ça m’a donné envie de repartir en mer...»

À peu près. Bien qu’on décide quel trajet on va suivre avant de partir, il arrive qu’on dévie de celui-ci ou qu’on soit ralenti à cause d’imprévus, comme les changements météo, le bris d’appareils, la perte d’accessoires, etc. Cela m’est arrivé d’ailleurs lors de mon périple, car j’ai chaviré plusieurs fois. J’ai même perdu mon éolienne, et j’ai dû réparer mon antenne et une rame pour me remettre en route.