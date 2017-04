DUPÉRÉ, Raymonde Moreau



Au centre d'hébergement St-Augustin, le 18 avril 2017, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Raymonde Moreau, épouse de feu monsieur Gaston Dupéré. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillera le mercredi 26 avril, jour des funérailles de 12 h à 13 h 45 au centre commémoratifet de là au cimetière paroissial, rue Wilbrod Robert. Madame Moreau laisse dans le deuil ses enfants: Louis (Hélène L'Archevêque), Jean (Michèle Verreault), François (Chantal Desgagnés), Paul et Micheline (Pierre Lévesque); ses petits-enfants: José-Louis et Cristina, Adriane, Isabelle, Mireille et Jacques; ses arrière-petits-enfants: Mélodie et Daphnée; sa sœur Bérangère (feu Marcel Lapointe), ses belles-sœurs: Lucienne Saillant (feu Fernand Moreau) et Madeleine Bergeron (feu Jean-Guy Dupéré); ses beaux-frères: Jacques Dupéré (Charlotte Legendre) et Edgar Lambert (feu Pierrette Moreau) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement spécial au personnel du centre d'hébergement St-Augustin pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par des offrandes de messe.