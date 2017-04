Colère et déception chez les partisans du Canadien

Les fans du Tricolore regroupés dans les bars sportifs de Québec ont espéré jusqu'à la dernière seconde, mais ce n'est pas cette saison qu'ils célébreront la conquête d'une 25e coupe Stanley tant attendue.

Le 6e match de la série contre les Rangers de New York avait pourtant bien commencé. L’enthousiasme était à son comble chez les partisans quand Alexeï Emelin a marqué le premier but tôt en première période. On voyait déjà la série se transporter au Centre Bell pour un septième match.

L'ambiance s'est toutefois ternie en deuxième période et les fans du CH ont commencé à douter fortement quand les Rangers ont inscrit un deuxième but sans réplique qui allait finalement faire la différence dans le match.

En colère

Après la partie, les partisans étaient déçus ou même en colère.

«Je suis en furie, Galchenyuk et Pacioretty n’ont rien fait de la série. Il fallait qu’ils se réveillent, et ils ne l’ont pas fait», a dit Gabriel Létourneau, à la sortie de la Cage aux Sports Lebourgneuf.

Le partisan David Garneau était plutôt de ceux qui avaient le visage long.

«Je suis franchement déçu. On a fait preuve d’un grand manque d’opportunisme, je pense que le manque de centre a grandement nui au rendement de l’équipe aujourd’hui», a-t-il dit, en rappelant que les partisans seront encore au rendez-vous la saison prochaine.

Lacunes

Un commentaire qui revenait souvent chez les fans est que l’équipe du Canadien était globalement forte, mais qu’elle avait encore de grosses lacunes.

«Il leur manque au moins un gros défenseur pour pouvoir rivaliser pour gagner les playoffs (séries) un jour. Il leur manque aussi un gros centre. Phillip Danault comme premier centre, ça n’a aucun sens. Bref, la meilleure équipe a gagné», a soupiré Louis-Olivier Marceau.

Valérie Blais, accompagnée de son père ainsi que de sa famille et ses amis, était pour sa part très déçue après l’élimination du Canadien.

«C’est correct. On apprend à vivre avec les défaites quand on est un vrai partisan», a-t-elle dit.