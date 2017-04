Crabe pour tout le monde

Le Club Rotary de Ste-Foy présente son traditionnel souper-bénéfice «crabe à volonté» ce soir, dès 18 h 30, au Séminaire Saint-François de St-Augustin-de-Desmaures.

Les profits de la soirée iront au programme Les Amis de Zippy pour aider les jeunes à développer des mécanismes d'adaptation à des situations difficiles de la vie. Michel Giroux, président et chef de direction de GENTEC Électro-Optique Inc., a accepté la présidence d’honneur du souper. Les cartes sont en vente auprès des membres Rotary de Ste-Foy.

Pour la réussite scolaire

Photo courtoisie

Le 8e cocktail-bénéfice des Porte-bonheur, tenu le 5 avril dernier au Blaxton de la rue Cartier à Québec, a permis de remettre 25 000 $ à la Fondation Petits bonheurs d’école, somme qui sera redistribuée en vêtements, lunettes, services spécialisés, et autres, aux jeunes élèves de milieux moins favorisés de la grande région de Québec afin de faciliter leur intégration à l’école primaire. Plus de 2 300 000 $ ont été remis à 36 091 élèves depuis 29 ans par la Fondation. Sur la photo, Michel Marsan, directeur général de la Fondation; Antoine Rouleau et Peter Sgobba, copropriétaires du Blaxton; Dominic Guay, vice-président de la Fondation; et Martin Dalair, animateur du cocktail.

Un arrêt aux puits ?

Photo courtoisie

Mission accomplie pour Jacques Picard qui a décidé de s’arrêter, tournant la page sur 47 ans d’engagement à assurer la continuité et l’évolution du Salon Auto-Sport annuel de Québec. Un gros pari réalisé par Jacques Picard tout en propageant le renom de la ville de Québec, l’intérêt d’ici pour le sport motorisé dans diverses villes américaines accréditées au réseau de salons de l’International Show Car Association. Jacques est reconnaissant envers trois femmes: Ginette Beaulieu, sa conjointe, et leurs deux filles, Sarah et Marie-Ève, qui l’ont épaulé dans la production et la réalisation du Salon au fil des ans.

Encan réussi

Photo courtoisie

Le 16e encan chinois, au profit d’Arts et Reflets de Château-Richer, tenu le 15 avril dernier et animé par Louis-Philippe Leclerc, a permis d’amasser plus de 15 000 $. Arts et Reflets de Château-Richer a distribué, lors de cet encan, pour près de 30 000 $ en prix aux quelque 200 participants de la plus importante activité de financement du Symposium de peinture en plein air qui aura lieu les 11, 12 et 13 août.

Anniversaires

Photo courtoisie

Richard Renaud, ex-directeur général des stations de radio FM93 et M FM, Cogeco Diffusion, 62 ans... Danielle Sauvageau, ex-entraîneuse de l’équipe féminine de hockey du Canada, 55 ans... Me Luc de la Sablonnière, avocat associé chez Morency société d'avocats, 55 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 22 avril 2016. Yvon Charbonneau, 75 ans, ex-syndicaliste (CEQ) et politicien (1994-2004)... 2014. George Harry Heilmeier, 77 ans, ingénieur américain, inventeur de l'affichage à cristaux liquides... 2013. Clément Marchand, 100 ans, poète et éditeur québécois... 2013. Richie Havens, 72 ans, musicien américain.