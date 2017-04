Croire en la relève

Chaque année, des dizaines d’acteurs sont formés dans diverses écoles de théâtre. Le metteur en scène Yves Desgagnés, qui a enseigné à certains d’entre eux, a choisi de monter un spectacle avec onze finissants du Conservatoire d’art dramatique de Montréal. Coup d’œil sur la relève et son spectacle de fin d’année.

«C’est pour moi une véritable cure de jouvence que de travailler avec ces jeunes, confie d’entrée de jeu le metteur en scène Yves Desgagnés. J’adore enseigner­­!»

Sa complicité avec les étudiants en théâtre n’a rien de récent. Pendant­­ plusieurs années jusqu’à la fin des années 1990, il a enseigné à l’École nationale de théâtre du Canada. Une vingtaine d’années plus tard, après avoir monté une multitude de pièces, il a accepté à nouveau de relever le défi en prenant en charge une classe de onze finissants, cette fois, au Conservatoire d’art dramatique de Montréal.

Relever le défi

Ces finissants qui sont sur le point de conclure leur formation de trois ans sont âgés de 22 à 25 ans et rêvent tous d’une carrière en théâtre. Bien qu’ils soient conscients qu’ils sont nombreux à sortir de ces écoles spécialisées et des cégeps de Sainte-Thérèse et de Saint-Hyacinthe, rien ne semble vouloir les arrêter­­. Ils sont prêts à relever les défis sachant que rien n’est gagné d’avance. «Les statistiques indiquent que moins de 1 % vont gagner au-dessus de 35 000 $ annuellement en tant qu’acteur», rappelle­­ Yves Desgagnés.

Création audacieuse

Pour leur pièce de fin d’année, Yves Desgagnés a joué la carte de l’audace. «J’ai demandé à chacun d’entre eux de choisir le personnage d’un classique qu’il rêvait d’interpréter», explique le metteur en scène.

Résultat, ils se sont retrouvés avec 11 personnages provenant de neuf pièces différentes. «Ils ont tous des premiers rôles», souligne Yves Desgagnés qui préférait ne pas reprendre un classique de façon traditionnelle pour ne pas avoir la tâche ingrate d’avoir à distribuer­­ des rôles secondaires et n’avoir qu’un ou deux finissants qui auraient bénéficié d’un rôle d’importance.

À partir de là, Yves Desgagnés­­, avec la complicité de Gilbert Trup à la dramaturgie, a créé une nouvelle pièce pouvant intégrer tous ces personnages.

«Je travaille depuis des mois sur ce projet, c’est un travail colossal», confie le metteur en scène.

Le mélange d’époques

Ainsi, on se retrouve avec neuf pièces d’époques différentes où chaque personnage donnera la réplique à un personnage d’une autre époque. Pour parvenir à obtenir une pièce qui se tient, il fallait choisir des passages dans chacune des œuvres qui pouvaient s’intégrer aux autres. «On y est arrivé en conservant intactes les répliques des œuvres originales», souligne Yves Desgagnés.

Ainsi, on se retrouvera avec Cyrano de Bergerac qui donnera la réplique à Martha­­ de Qui a peur de Virginia Woolf, ou encore à Juliette de Roméo et Juliette­­. «Chacun aura son costume selon­­ son époque», révèle le metteur en scène.

Compagnie