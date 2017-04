POLIQUIN, Pierre



Pierre Poliquin, FCPA, FCGA, CIRP, est décédé le 18 avril 2017 à l'âge de 79 ans des suites d'une courte et foudroyante maladie. Il était le fils de feu dame Marguerite Hardy et de feu monsieur Robert Poliquin. Natif de Cap-Santé, il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil sa conjointe des 20 dernières années Christine Hébert, ses filles Anne (François Demers) et Marie-Andrée (Germain Lamonde) et la mère de ses filles Dorothée Gilbert. Ses frères et sœurs: feu Guy (Marie-Berthe Beaudoin), Odette (Henri Delisle), Yvan (Lise Lislois), Bibiane (Jean-Claude Garand), Hugues (Marthe Poulin) et feu Denise (André Dion). Ses beaux-parents: Pierre Hébert (Émilienne Gosselin), sa belle-sœur et son beau-frère: Guylaine (Jean Gauthier), Éric (Diane Desmarais), sa filleule Catherine Hébert ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s.La famille vous accueillera aude 14 h à 18 h.Gradué de la Faculté de Commerce de l'Université Laval, il obtint en 1957 le titre de Comptable général licencié (CGA). Il occupa divers emplois avant de fonder en 1973 le cabinet d'experts-comptables Lacroix, Lapointe, Poliquin & ass. Précurseur, il fût l'un des premiers à obtenir en 1979 une License de syndic en insolvabilité; ce qui l'a emmené à joindre en 1981 la firme Deloitte de Québec agissant comme Associé responsable des services financiers et représentant national du cabinet pendant plus de vingt ans. Son apport a été des plus significatifs au sein de différents organismes tels l'Association des professionnels des Comptables généraux licenciés où en 1977 il a été nommé président, la Jeune chambre de commerce de Québec, le Parti Libéral du Canada et du Québec, le Carnaval de Québec, la Société immobilière du Vieux-Port de Québec, etc. Enfin, sa brillante carrière, son dévouement exceptionnel à la profession et son importante implication dans la communauté des affaires de Québec furent solennellement reconnus par l'Ordre des CGA du Québec qui lui décerna en 1989 le titre de Fellow. En fonction de ses volontés, compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bur. 261, Québec (Qc), G2J 1B8, Tél : 418-682-6387.