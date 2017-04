ST-LAURENT, Raymond



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 18 avril 2017, à l'âge de 82 ans 8 mois, est décédé monsieur Raymond St-Laurent, époux de feu dame Pauline Brassard (1936-2005). Né à Québec, le 19 juillet 1934, il était le fils de feu dame Aline Thomassin et de feu monsieur Gérard St-Laurent. Monsieur demeurait à Québec.où les membres de la famille recevront les condoléances à compter de 13 h. Les cendres seront par la suite déposées au columbarium La Seigneurie. Monsieur St-Laurent laisse dans le deuil ses enfants: Anne, Luc (Julie Martel), Julie (Richard Bouchard); ses petits-enfants: Rosalie, Alexis et Juliette St-Laurent et leur mère Cathy Savard, Pierre-Olivier et Sara Bouchard; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Pauline (feu Gaston Baillargeon), René (Marie Proulx), Jacques (Rena Lapointe), Nicole (Louis Ferland), Gilles, Réjean (Annie St-Laurent) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s, particulièrement aux amis du Salon de quilles Montmorency. La famille remercie tout le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos dons en fleur peuvent être compensés par un don à la Fondation du CHU (pavillon Enfant-Jésus), www.fondationduchudequebec.com, 418-525-4385. Les funérailles sont sous la direction de