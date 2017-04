Des avions russes observés proche des côtes du Canada

Des avions de chasse du NORAD, dont deux CF-18 canadiens, ont dû intervenir cette semaine pour intercepter des avions militaires russes près de l’Alaska.

Deux CF-18 ainsi que deux F-22 américains du Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD) ont dû décoller jeudi après que deux bombardiers russes Tu-95 aient été observés dans la zone d'identification de défense aérienne de l'Alaska, à 700 milles nautiques (1296 kilomètres) au sud-ouest d'Anchorage.

Ils n’ont toutefois pas violé l'espace aérien canadien ou américain.

Confirmée par la Défense nationale, l’information avait d’abord été rapportée par CNN. Les avions militaires russes ont aussi été repérés vendredi près de la côte de l'Alaska, et ce, pour la quatrième fois en autant de jours, a déclaré vendredi à CNN un porte-parole du NORAD.

Le NORAD est un commandement binational, canadien et américain, chargé de la surveillance maritime et aérienne et du contrôle aérospatial du Canada et des États-Unis.

«Nous n'avons pas vu ce type d'activité depuis quelques années», a déclaré au réseau américain John Cornelio, un porte-parole du NORAD, mais il a souligné que ce n'était pas «sans précédent» ou «inhabituel».

Ceci «montre la valeur [importante] du NORAD et des relations binationales américaines et canadiennes», a-t-il ajouté.