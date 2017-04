Des correctifs à apporter

Comment une équipe peut-elle, pendant une vingtaine de minutes, se démarquer au point que l’adversaire est incapable de réagir?

Comment une formation peut-elle dicter le tempo du match en présentant une attaque répétée et lourde à contrer pour la défense adverse?

Puis, dans le dernier droit, comment cette même formation qui, pourtant en total contrôle de la situation, peut-elle perdre tous ses moyens au point de voir l’adversaire l’éclipser dans tous les départements?

Les arguments sont nombreux. Les réponses sont nombreuses également.

Tout y passe.

Max Pacioretty et sa léthargie.

Alex Galchenyuk et son inertie.

Une attaque qui ne parvient pas à asséner le coup de grâce à un adversaire qui titube en début de match.

Une défense qui va commettre une gaffe dans un moment critique.

Mais, en bout de ligne, c’est un peu ça les séries éliminatoires. Il s’agit d’un long marathon avec ses surprises et ses déceptions. Avec ses revirements et ses réalisations inattendus.

On plonge dans l’inconnu et on espère éviter les pièges tout au long du parcours. Si on fait un faux pas, on espère pouvoir trouver l’étoffe nécessaire pour se sortir du bourbier dans lequel on est empêtré.

Force de caractère

Mais, pour en arriver là, il faut une force de caractère capable de se frayer un chemin à travers l’adversité. Il faut des acteurs prêts à payer un prix à faire grimacer. Il faut embarquer dans une lutte à un contre un. Tu dois être meilleur que le patineur que tu affrontes.

Le Tricolore a-t-il les ressources et surtout les effectifs pour s’imposer une telle discipline? A-t-il une force de caractère pour se présenter dans la cour de l’adversaire et imposer sa loi?

Il n’y a plus de compromis.

Le Canadien jouera toutes ses cartes, ce soir à New York, et si les joueurs n’embarquent pas sur la patinoire avec le sentiment d’urgence, la saison prendra fin. Les Rangers ne sont pas une équipe sans ressources. Ils ont obtenu plus de 100 points en compétitionnant dans la division la plus puissante de la Ligue nationale.

Ce sera le plus important défi de la saison, le plus imposant et le plus lourd de conséquences. Ce sera aussi un test important pour Claude Julien, accueilli à Montréal comme le sauveur.

Cinq points sur lesquels le CH doit s’attarder

1. L’entraîneur devra-t-il confronter chacun de ses patineurs et leur demander s’ils sont en mesure de compétitionner au même niveau que l’adversaire et encore plus? Il doit préparer son plan de match en fonction de la personnalité de son équipe et, sur ce plan, on a lieu de se poser des questions.

2. Le Canadien a-t-il besoin de jouer au plus fort au chapitre des mises en échec? Les Blue Jackets de Columbus ont voulu sortir «les épaules» contre les Penguins de Pittsburgh qui refusent d’embarquer dans ce genre de compétition. Les Blue Jackets sont présentement en vacances et, pourtant, lors de leur unique victoire, dans le match numéro quatre, ils se sont concentrés surtout sur l’exécution, sur l’attaque répétée, sur une transition défense/attaque capable de prendre les Penguins en déséquilibre. Si la force du Canadien est la rapidité, pourquoi ne pas exploiter cette qualité au max? Le Tricolore n’a pas à être à bout de souffle parce qu’il a dépensé beaucoup d’énergie en cherchant à frapper l’adversaire, ce sont plutôt les Rangers qui devraient être à bout de souffle en tentant de rivaliser avec la rapidité de l’adversaire.

3. Max Pacioretty a des ennuis en attaque et ça cause passablement de soucis au groupe d’entraîneurs. Pacioretty obtient plusieurs minutes sur la surface de jeu, on veut qu’il s’en sorte dans les plus brefs délais. Et le temps presse. En fait, c’est le facteur le plus important, le temps. Alain Vigneault a les mêmes soucis avec Chris Kreider qui devrait être une force de frappe, non pas en raison de son passé face à Carey Price, mais bien parce qu’il est considéré comme un attaquant de puissance comme Pacioretty. Vigneault n’a pas perdu patience, mais il a décidé que, dans les circonstances actuelles, il est préférable de donner quelques minutes de plus à certains attaquants et à amenuiser le temps de jeu de Kreider. Est-ce la bonne formule? Pour l’instant, il mène 3-2 dans la série.

4. Les défenseurs des Rangers ont fait du bon boulot jusqu’à maintenant. Ils ont accordé une bonne protection à Henrik Lundqvist et ils se sont impliqués en attaque. N’ont-ils pas été plus dangereux que les défenseurs du Canadien dans le match pivot, le 5e, jeudi soir au Centre Bell? Ne devrait-on pas, chez le Tricolore, inviter les défenseurs à se porter plus souvent en attaque. Si on mise, comme on le répète souvent, sur le meilleur gardien de la planète, ne devrait-on pas justement courir certains risques et impliquer les défenseurs dans la relance de l’attaque?

5. Artturi Lehkonen a joué 17:12 minutes lors du dernier match. Pacioretty 22:49, mais je comprends qu’il aurait pu sceller l’issue du match en troisième période. Par contre, Tomas Plekanec a passé 23:13 minutes sur la surface de jeu et je comprends qu’il a maintenu un taux d’efficacité de 62 % dans le cercle des mises en jeu tout en commettant trois revirements. Sauf que le meilleur joueur du Canadien, celui qui produit le plus d’étincelles en attaque, c’est Lehkonen. Ne devrait-il pas jouer plus souvent? Ne croyez-vous pas que les défenseurs des Rangers sont beaucoup plus nerveux quand Lehkonen est sur la patinoire?

Soirée de rêve pour Desharnais

David Desharnais a vécu une soirée de rêve, jeudi, à Edmonton, en permettant aux Oilers de prendre les devants 3-2 dans leur série face aux Sharks de San Jose.

Il a modifié le scénario du match, un scénario qui favorisait les expérimentés joueurs de San Jose en effectuant un jeu spectaculaire, contournant le filet de Martin Jones, le gardien des Sharks, avant de glisser la rondelle en direction du défenseur Oscar Klefbom avec moins de trois minutes à faire en troisième période, pour égaler la marque.

Et, en période de prolongation, voyant que ses employés de soutien jouaient avec beaucoup d’énergie et d’efficacité, Todd McLellan a fait de nouveau signe à Desharnais qui, en sortant du banc, et apercevant Leon Draisaitl en possession de la ronde s’est embarqué sur l’autoroute, en ligne droite vers le filet, et son tir a fait mouche.

Heureux pour lui

On ne peut que se réjouir pour Desharnais qui a vécu une saison difficile non seulement à Montréal, mais aussi à son arrivée à Edmonton. On se demandait où Peter Chiarelli avait la tête en transigeant pour un petit joueur.

En l’espace de deux périodes, Desharnais est devenu un membre à part entière des Oilers.

P.K., le plus utilisé

Et, à Nashville, un autre ex-joueur du Canadien, P.K. Subban, connaissait des moments exaltants, étant le patineur le plus utilisé par Peter Laviolette, l’entraîneur des Predators de Nashville.

Subban passe donc au deuxième tour et les Predators, à la suite de leur écrasante victoire contre les Blackhawks de Chicago, affronteront les Blues ou le Wild et ils seront les grands favoris pour gagner cette série.