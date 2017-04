Du porte-à-porte pour soulager ses douleurs

Nancy Leblond est à court de ressources. Après des mois de travail pour amasser les 1400 signatures d’une pétition qu’elle a déposée à l’Assemblée nationale en décembre, la femme de 42 ans n’en peut plus d’être ignorée par le gouvernement depuis son accident, en 1995.

«On m’a dit qu’on allait m’aider quand je déposerais la pétition, mais il n’y a jamais eu de vote en chambre. Ils m’ont seulement répondu dans une lettre arrivée quatre mois plus tard que rien n’allait changer», soupire la dame en parlant de la clause qu’elle demandait dans la loi du «No-Fault», qui lui permettrait de poursuivre au civil General Motors, le fabricant de la Firefly en cause dans son calvaire.

«Ma députée (Véronyque Tremblay) m’a dit qu’il fallait le voir sur l’ensemble du Québec. Que, pour la population, le régime est avantageux. Donc, en gros, ce qu’on me dit, c’est de fermer ma gueule et de prendre mon trou.»

Enflure du visage, incapacité de bouger, vomissements, douleurs incontrôlables, les six mois par année de froid québécois ont un effet terrible sur la santé de la femme.

«Le moindre petit courant d’air froid réactive l’effet des produits chimiques sur mon visage. Mon neurologue m’a dit que le seul traitement qu’il me reste, c’est d’aller dans un endroit chaud et sec six mois par année», expli­que-t-elle.