MAHEU, Reine-Emma



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 20 avril 2017, à l'âge de 81 ans, est décédée Mme Reine-Emma Maheu. Elle était la fille de feu M. Arthur Maheu et de feu Mme Marie-Laure Groleau. Elle demeurait à Sainte-Marie. La famille vous accueillera aule dimanche 23 avril 2017 de 14h à 16h30, le lundi 24 avril 2017 de 9h à 10h30.et de là au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses frères et ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs: feu Lucienne (feu Emilien Groleau), feu Noël-Marie (feu Marguerite Roy), feu Claire-Rita (feu Irenée Groleau), feu Joseph-Aimé (feu Reine-Ange Giguère), Marie-Stella (feu Rolland Giguère), Dorilas (feu Thérèse Champagne), feu Clément (Ghislaine Rodrigue), Rosaire (Francyne Gagnon), feu Germain, Yvette (André Cloutier) et Emilienne. Elle laisse également dans le deuil ses cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. La famille aimerait remercier particulièrement, Mme Céline Tondreau et M. Gilles Asselin qui ont bien pris soin de Reine-Emma dans les dernières années de sa vie. Dons suggérés: À la recherche sur le cancer: cancerquebec.que@fqc.qc.ca et aux soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis :www.mspdulittoral.com La direction des funérailles est confiée à la