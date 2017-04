Éliminé au 1er tour

NEW YORK | Il n’y a pas eu de petit miracle samedi sur la 33e rue à Manhattan. Les Rangers ont brisé les aspirations du Canadien en séries en l’emportant 3 à 1 lors du sixième match pour remporter cette série en six rencontres.

À l’image de la finale de l’Est en 2014, le CH a frappé un mur contre les ­«Blueshirts». Sur papier, on croyait pourtant à une possible victoire de l’équipe de Claude Julien. On fondait de grands espoirs en Carey Price, Max Pacioretty, Shea Weber et autres.