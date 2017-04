Intrigues à La Tuque

Après s’être fait connaître pour ses romans jeunesse publiés aux éditions Vents d’Ouest, Phoenix et de la Paix, Gilles Côtes fait une première incursion dans le roman adulte avec La famille du lac, une trilogie entraînant les lecteurs dans la région de La Tuque au cœur des années 1940.

À la veille de sa mort, en 2002, Héléna Martel revisite les grands moments de sa vie, du temps où elle habitait avec sa famille sur la rive du majestueux lac Wayagamac, près de La Tuque. Qui se cache derrière cette femme âgée et fragile? Elle raconte son histoire pour pouvoir enfin s’en libérer.

Dans ce premier tome, Héléna se rappelle son adolescence dans les années 1940 et l’indépendance farouche de sa grande sœur Fabi. C’était aussi l’année de l’explosion d’un barrage sur le lac. Quelle en fut la cause? Cet incident a eu un impact sur toute la communauté et sur les activités d’une compagnie de pâtes et papiers contrôlée par les Anglais.

Grande noirceur

Gilles Côtes plonge ses lecteurs dans l’atmosphère de la Grande Noirceur qui sévissait dans le Québec de l’époque, au cœur d’un territoire qui n’est pas souvent travaillé en littérature. «Je voulais écrire une histoire qui se passe à La Tuque parce que j’ai vécu toute ma jeunesse à La Tuque. J’ai pêché près du lac Wayagamac, j’ai chassé dans ce coin avec mes parents. C’est un très beau lac, qui est en lien avec La Tuque à cause de son aqueduc.»

En vieillissant, il a eu le goût de partager ses souvenirs personnels de pêche, de chasse, de chaloupes, de cueillette des fruits qu’il faisait en famille. «Il y a toutes sortes de petites scènes dans le livre, autour de l’intrigue principale, qui est dramatique et qui est tout à fait une fiction.»

Gilles souhaitait aussi mettre en scène des personnages féminins: deux sœurs qui étaient un peu plus grandes que nature. «Fabi est un personnage indépendant qui veut sortir de sa famille. Une femme très habile à chasser et pêcher qui sera guide pour le club.» Plausible, à l’époque? «Je voulais qu’elle sorte de l’ordi­naire. La plupart des femmes, à cette époque, n’avaient pas son style. C’était une femme de la forêt – elle avait de la force de caractère.»

Sa sœur Héléna la voyait comme un idéal à atteindre. «Suite à des événements d’ordre politique qui se passent au lac, des événements dramatiques vont changer la dynamique de la famille. Héléna voudra être aussi forte que sa sœur – et elle n’aura pas le choix. Elle voudra être quelqu’un d’autre et un côté sombre va apparaître chez elle.»

EXTRAIT

«Le vent se mit à tourbillonner, alors que nous étions presque au centre du Wayagamac. De larges plaques ridées apparurent ça et là en brisant la régularité des vagues. On aurait dit que le lac se cherchait un nouveau visage, qu’il venait de se réveiller et qu’il n’arrivait pas à se décider. Nous étions au milieu de cette incertitude quand le moteur cala. D’un coup. La chaloupe continua sur son élan. Le silence devint assourdissant. Sans le grognement plaintif du hors-bord, le lac se rapprochait de nous. Ses vagues cognaient le long de la coque et son odeur se mélangeait à celle de l’essence.»

– Gilles Côtes, La famille du lac, tome 1

► Gilles Côtes, La famille du lac, tome 1 : Fabi. Guy Saint-Jean Éditeur, 352 pages.