Les taxis forcés d’adopter le look de Téo

Les taxis montréalais seront bientôt plus faciles à reconnaître dans la rue grâce à un seul et même look. La Ville dévoilera le nouveau design demain, en même temps qu’une plateforme qui permettra de commander et payer tous les taxis de l’île, à la façon d’Uber.

Finis, les taxis de toutes les couleurs et dans tous les états. Le maire Denis Coderre devrait annoncer demain la nouvelle marque visuelle qui vise à uniformiser l’apparence des quelque 4400 taxis sur l’île de Montréal, a appris Le Journal de nombreuses sources.

Une annonce qui inquiète les propriétaires de taxi, qui craignent de devoir payer pour ces changements.

Comme Téo

Tout comme les véhicules des entreprises Téo et Hochelaga, tous deux appartenant à l’ex-dragon Alexandre Taillefer, le maire veut que les taxis soient peints en blanc, et seuls le capot et le toit pourront être repeints d’une autre couleur.

Chaque entreprise pourra proposer sa couleur à ses véhicules (environ 75 % de l’industrie) et sera chargée de veiller que leurs chauffeurs fassent le changement.

La Ville souhaite aussi que les propriétaires indépendants aient un toit et un capot rouge. Or, elle n’a pas pour l’instant le pouvoir de forcer le changement, mais espère que les indépendants suivront la tendance.

De plus, chaque taxi devra avoir le mot «bonjour» écrit sur chaque côté du véhicule. Vraisemblablement, cette initiative vise à améliorer l’image négative de plusieurs taxis à Montréal, souvent traités de «malpropres» ou «délabrés».

La Ville de Montréal n’a pas voulu commenter les informations du Journal.

La facture inquiète

Dans une situation financière précaire depuis plusieurs années, de nombreux représentants de l’industrie du taxi disent que les chauffeurs n’ont plus l’argent pour repeindre leurs véhicules.

«C’est peut-être une priorité pour la Ville, mais Uber demeure une concurrence déloyale dont les chauffeurs n’auront pas à repeindre leurs voitures. Nous sommes pour l’amélioration des taxis, mais Uber doit être contraint à faire les mêmes étapes», a lancé George Tannous, du CPCDIT, qui représente les intermédiaires de taxi.

«Avec l’arrivée d’Uber qui mange dans nos profits, les propriétaires n’ont plus les moyens de payer pour une nouvelle peinture», a martelé Wilson Jean-Paul, du Regroupement des travailleurs autonomes Metallos (RTAM), qui dit que repeindre une voiture peut coûter jusqu’à 1700 $.

Les données de tous les taxis disponibles

La Ville espère que les Montréalais pourront bientôt commander un taxi via une seule application. Pour ce faire, elle mettra bientôt toutes les données nécessaires à la disposition des développeurs informatiques.

Nouvelle Plateforme

Demain, le maire Coderre doit annoncer une nouvelle plateforme de données ouvertes développée par la Ville qui regroupera toutes les bannières de taxi sous un même toit, a appris Le Journal de plusieurs sources.

Cette plateforme sera notamment branchée aux bases de données des 21 entreprises de taxi sur l’île et permettra de savoir en temps réel où est chaque voiture, qui la conduit et si elle transporte un client ou non. Elle se connectera également à leurs systèmes de paiement virtuel respectifs.

La Ville espère donc que des développeurs se servent de cette plateforme pour créer une application centralisée qui permettra à tous de commander et payer un taxi, à la façon Uber.

Revenu Québec, qui cherche des moyens pour mieux contrer le travail au noir chez les taxis, a participé au comité qui veillait à la création de cette plateforme.

L’arrivée de cette plateforme ouverte est fortement applaudie par les représentants de l’industrie.

Photo d'archives, Christopher Nardi

Cet outil intéresse beaucoup les propriétaires indépendants, qui ne peuvent pas se fier à une centrale de répartition pour leur assigner des clients.

«C’est une très bonne nouvelle que nous attendions depuis longtemps, s’est réjoui Max-Louis Rosalbert, président du Regroupement des propriétaires de taxi de Montréal (RPTM). Tout le monde sera sur un pied d’égalité.»

«C’est un bon coup pour la Ville. Ce qui nous réjouit encore plus est que la Ville a payé, plutôt que de piger dans nos poches encore», dit Wilson Jean-Paul du RTAM.