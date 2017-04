Maélie attend un nouveau cœur

«C’est sûr qu’on ne souhaite pas la mort de personne, mais chaque jour aux États-Unis ou au Canada, il y a des décès. Et si les gens ont signé pour le don d’organes, ça pourrait bien sauver la vie de ma fille», dit Caroline Fortier.

La mère vit un jour à la fois depuis que sa fille de cinq ans, la plus jeune des quatre enfants de sa famille recomposée, attend une transplantation cardiaque qui pourrait la sauver.

Les médecins l’ont avertie qu’elle pourrait attendre six à neuf mois et que des risques de complications guettent la jeune Maélie.

Une situation qui place Caroline Fortier dans une terrible position parce qu’elle attend la mort d’un donneur compatible afin que sa petite fille puisse survivre.

«Mon engouement à vouloir trouver un cœur implique que quelqu’un va devoir mourir et je ne peux même pas imaginer la douleur de la famille, dit Caroline Fortier. J’aurais probablement trouvé ça terrible de devoir donner les organes de mon enfant, mais maintenant, je comprends l’importance de le faire.»

Cas grave

Maélie Alfaro-Fortier toussait et semblait faible depuis une semaine lorsque ses parents ont décidé de l’amener à l’hôpital près de chez eux, le dimanche 5 mars.

«Au début, on pensait que c’était une gastro, mais plus le temps passait, plus on trouvait que c’était une drôle de gastro», raconte la mère.

Le diagnostic est tombé le soir même. Maélie devait être transférée d’urgence aux soins intensifs de l’hôpital Sainte-Justine, où elle a été intubée et mise sous médication.

Elle souffre d’une myocardite aiguë, une maladie qui fait que son cœur fonctionne à seulement 7 % de sa capacité.

Après plusieurs semaines à l’hôpital, où Maélie semblait se porter de mieux en mieux, les choses se sont compliquées.

Les médecins soupçonnaient alors une cardiomyopathie, une forme de la maladie encore plus grave et irréversible. Ils ont alors annoncé à ses parents, le 10 avril, que Maélie aurait besoin d’une greffe cardiaque pour survivre.

Le lendemain, les médecins l’ont opérée pour lui poser un cœur de Berlin en attendant qu’elle puisse se faire greffer un nouveau cœur.

Photo Courtoisie

Impatience

Même si elle ne s'imagine pas à la place du donneur, Caroline Fortier attend l’appel qui pourrait sauver sa fille avec impatience.

«Si on est rendu à Maélie sur la liste, quand on va avoir un cœur, ils vont faire des millions de tests pour s’assurer qu’il n’y ait pas rejet et ils vont nous appeler pour nous dire de venir», explique Caroline Fortier.

Elle souhaite maintenant sensibiliser la population à l’importance du don d’organes.

Signez vos cartes

«Signez vos cartes», implore-t-elle en référence au dos de la carte d’assurance maladie où il est possible d’autoriser le prélèvement de ses organes.

«Je comprends que certains peuvent être frileux à l’idée que leurs organes soient prélevés, mais si je peux convaincre 250 personnes de le faire et qu’eux convainquent 250 personnes de la même chose, peut-être que l’attente sera moins longue pour Maélie», conclut Caroline Fortier.

Photo vincent larin

Qu’est-ce qu’une cardiomyopathie?

Le mot cardiomyopathie signifie «maladie du muscle cardiaque». Cette maladie touche le muscle du cœur et réduit ainsi sa capacité de pomper le sang vers le reste de l’organisme. Pour traiter une cardiomyopathie, le médecin peut suggérer des modifications à votre mode de vie, la prise de médicaments ou encore une chirurgie.

Source: Fondation des maladies du cœur de l’AVC

Qu’est-ce qu’un cœur de Berlin?

Il s’agit d’un cœur artificiel pour enfant qui pompe le sang du ventricule gauche vers l’aorte pour ainsi réduire l’effort du cœur endommagé en attendant une transplantation. Le cœur de Berlin peut être de différentes tailles et est composé de tubes implantés dans le corps et qui sont reliés à une pompe à l’extérieur du corps. Jusqu’à aujourd’hui, environ 1000 cœurs de Berlin ont été utilisés à travers le monde pour aider des enfants souffrant de problèmes cardiaques.

Source: Texas Children’s Hospital

12 ans

Maélie doit recevoir le cœur d’un enfant de moins de 12 ans pour que la transplantation soit réussie. En d’autres cas, le cœur sera trop lourd et les risques de rejet trop grands.