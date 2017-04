Parfois ces clowns sont leurs seuls visiteurs

Il y a huit ans, le gouvernement provincial avait créé une énorme controverse en accordant une subvention de 293 000 $ à des clowns thérapeutiques pour divertir des aînés en CHSLD. Récemment, Le Journal a passé une journée avec deux clowns de cet organisme encore marqué par l’histoire au point où il n’a plus jamais demandé d’aide de Québec.

Bernard Houle ne reçoit que très peu de visites depuis qu’il a déménagé en centre d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD), il y a sept mois. Certaines semaines, sa fille vient le voir, mais jamais son fils, de qui il s’est éloigné.

Heureusement, il peut toujours compter sur Alfred et Joséphine, deux étranges visiteurs arborant le nez de clown.

Ces deux artistes thérapeutiques chantent du Johnny Cash avec l’homme de 72 ans. «Je jouais cette chanson à la guitare quand j’étais jeune», lance M. Houle en terminant le refrain de Ring of Fire.

Atteint de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), le septuagénaire ne peut plus marcher et éprouve des difficultés d’élocution, mais il parvient à chanter toutes les paroles de la chanson, un immense sourire accroché au visage.

«Chaque fois que les clowns viennent au centre, je veux qu’ils viennent me voir», dit M. Houle, rencontré dans la chambre de la résidence.

Ce dernier est un des résidents ciblés par le CHSLD J.-Henri Charbonneau, à Montréal, afin de recevoir la visite de ces artistes.

Chercher des réactions

Une fois toutes les deux semaines, Michel Gionet et Laura Lacoste se transforment en Alfred et Joséphine pour visiter ce CHSLD, où ils accordent une attention particulière à certains résidents comme M. Houle.

«On va voir les personnes esseulées ou encore celles que le personnel ne sait comment aller chercher», explique Laura Lacoste.

«Ils arrivent à aller chercher des réactions chez des résidents qui ont des troubles cognitifs et qu’on n’est pas capable de rejoindre par d’autres activités», ajoute Lydia Vanier, la récréologue au CHSLD Charbonneau.

Avec les personnes âgées, les clowns utilisent beaucoup la chanson.

Lors du passage du Journal, une dame confuse, debout devant sa marchette, répétait de façon mécanique qu’elle voulait fumer une cigarette.

Au fond du couloir, Joséphine et Alfred ont alors judicieusement entamé Le plus beau Tango du monde, une chanson des années 1930 reprises par Tino Rossi dans les années 1950. La dame s’est aussitôt mise à chanter les paroles exactes de la chanson, sans se tromper une seule fois.

Son regard s’est éteint sitôt la chanson terminée et elle a repris de plus belle son monologue sur son envie de fumer.

Alfred s’est approché et a lancé sur un ton légèrement blagueur: «Voulez-vous qu’on aille acheter des cigarettes chez les Indiens? Ce sera moins cher!»

La dame a paru surprise par la question. «J’ai arrêté de fumer, il y a deux ans!» a-t-elle répondu.

«Il faut toujours avoir des antennes partout sur ce que les gens font et disent pour rebondir, explique Michel Gionet alias Alfred. Parfois, en abordant les gens autrement, on les fait sortir de leur pattern et ils sortent de la cassette.»

Ces deux artistes font partie de la Fondation Jovia, autrefois connue sous le nom de Dr Clown. Après que leur travail eut été critiqué dans les médias, la Fondation a créé le programme La Belle Visite pour aînés, en 2011.

Habillés en costume des années 1930, 1940 et 1950, les artistes jouent des personnages d’une grande famille, les Labelle, au sein de laquelle on trouve Alfred et Joséphine. Inspirés par la thérapie par réminiscence, les clowns font appel aux souvenirs des gens en utilisant divers référents, comme la musique, la chanson, les vêtements, etc.

Les clowns ont reçu une formation de base de 75 heures en plus des sessions de perfectionnement qui représentent une dizaine de jours par année.

Leur ton n’est jamais infantilisant. Ils improvisent beaucoup à partir des réactions des aînés. Tout se passe un peu comme si le clown intégrait l’univers de la personne pour la ramener un peu plus dans le moment présent.

Même le personnel se prend au jeu. Lorsqu’Alfred fait une demande en mariage à une résidente, une préposée lance à la blague: «Je me méfierais si j’étais vous, vous n’êtes pas la première!»

«Les clowns sont là pour les résidents, mais on voit l’impact positif sur le personnel, souligne la récréologue, Mme Vanier. Ça change l’atmosphère et ça se répercute même sur la qualité des soins.»

Joie immense

Si une personne ne souhaite pas parler aux clowns, ce qui n’arrivera qu’une seule fois lors de notre passage, les artistes poursuivent leur chemin sans insister.

L’objectif n’est pas tant de faire rire les résidents. «Le but est d’établir une connexion et, quand ça se fait, c’est magique, dit Laura Lacoste, alias Joséphine. C’est une joie immense quand on trouve une porte de communication.»

«On ne fait pas un spectacle, on est à l’écoute et on vient entrer en relation», ajoute Michel Gionet, clown depuis 2009.

«On pense que les clowns sont festifs, mais parfois leur approche est tout en douceur avec leur musique et ça calme les résidents», ajoute Mme Vanier.

Georgine Demers ne manque jamais une visite de Joséphine et Alfred.

«Ça l’allume beaucoup», dit sa fille Sylvie Plouffe. Âgée de 89 ans, Mme Demers souffre de démence et a subi un accident vasculaire cérébral il y a cinq ans, nous explique sa fille. «Elle fait toujours des demandes spéciales pour la musique. Son préféré est Joe Dassin», dit Mme Plouffe.

«Ça me fait chaud au cœur et ça me met de bonne humeur de les voir», lance Mme Demers, les mains sur le cœur, après avoir chanté Et si tu n’existais pas.

Au moment de quitter l’octogénaire, les clowns lui font la bise et lui souhaitent une bonne journée d’un regard affectueux et sur un ton des plus sincères.

«Je suis contente de vous avoir vus, ne m’oubliez pas», souffle-t-elle aux deux artistes.

Un programme amélioré

En réaction à la polémique de 2009 et à la réaction très négative de l’opinion publique sur l’embauche de clowns dans les CHSLD pour divertir les personnes âgées, l’organisme Dr Clown s’est profondément remis en question.

Depuis ses débuts en 2002, Dr Clown travaillait avec des clowns déguisés en médecins dans les hôpitaux pour enfants et dans les CHSLD. Les artistes avaient toutefois remarqué que l’approche créait une certaine confusion chez les personnes âgées.

«Les gens commençaient à nous parler de leur problème de santé et il fallait expliquer qu’on n’était pas vraiment un médecin», explique Laura Lacoste, clown thérapeutique.

Dr Clown qui porte aujourd’hui le nom de Fondation Jovia a alors fait plusieurs recherches sur les thérapies par réminiscence. «On essaie de se remettre dans une époque où les personnes âgées étaient plus actives, explique le directeur de la Fondation, Martin Goyette. La mémoire à court terme part en premier, mais plus on se rapproche de l’enfance, plus des connexions peuvent se faire.»

C’est ainsi qu’est né le programme Belle Visite, en 2011, où les clowns s’habillent en costume d’époque et travaillent maintenant à faire émerger de vieux souvenirs.

«La controverse de 2009 est arrivée au bon moment, croit maintenant Laura Lacoste. On était à un moment où, après quelques années, on commençait à voir que certaines choses pouvaient être améliorées et ça nous a fait réfléchir.»

Retrouver les souvenirs affectifs

Comment une personne complètement confuse peut-elle se souvenir par cœur des paroles d’une chanson vieille de 50 ans?

«Une chanson vient toucher la mémoire de la chanson elle-même, mais aussi toutes les émotions qui y sont reliées», explique le neuropsychologue Francis Langlois du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke du CIUSSS de l'Estrie.

«Juste à entendre le début de la musique, on se rappelle des paroles qu’on ne se rappelait plus consciemment», ajoute-t-il.

Chez une personne avec la maladie d’Alzheimer, la mémoire des faits récents sera d’abord affectée, mais d’anciens souvenirs peuvent encore être intacts.

Ce genre d’approche fait partie de ce qu’on appelle les thérapies par réminiscence.

«Depuis quelques années, c’est un domaine en exploration», souligne M. Langlois.

Chez les aînés souffrant de démence ou de troubles neurodégénératifs, ce genre d’intervention ne retarde pas la maladie, mais on vient aider la personne à mieux vivre avec la maladie, dit le neuropsychologue. Ce genre d’approche est la voie de l’avenir.