Paris, ville fabuleuse

Au lendemain de ce qu’on a qualifié d’attentat terroriste, la vie continuait son cours habituel dans les rues de Paris avec la hâte des uns et la légèreté des autres. Les Français semblent mieux intégrer le message de leurs élites qui les incitent à ne pas se laisser intimider et à vivre normalement, alors que plusieurs de ces élites versent dans l’électoralisme en amplifiant le drame et en promettant une guerre tous azimuts.

Après 36 heures de pérégrinations pour trouver un distributeur qui me brancherait sur le monde (je m’ennuyais de Vidéotron), j’ai pu, juste à temps, regarder la dernière prestation des candidats à la présidence sur France 2, qui a rapporté en parallèle le meurtre du policier sur les Champs-Élysées et l’opération policière qui s’en est suivie. Rapidement, les candidats ont dû réagir à ces tristes évènements, ceci a été l’occasion d’observer le sang-froid d’un Macron, la dignité et la retenue des Mélenchon et Hamon et finalement l’opportunisme des Fillon et Le Pen en recourant à un langage guerrier pour promettre l’impossible en jurant que de tels attentats n’arriveraient pas sous leur présidence.

Il y a effectivement eu une certaine appréhension, au moment des faits, que d’autres attaques soient perpétrées dans d’autres quartiers comme cela a été le cas avec l’attentat du Bataclan. Les dégâts ont été limités aux Champs-Élysées et ils étaient l’œuvre d’un criminel récidiviste qui avait déjà tenté d’assassiner des policiers. Bien qu’il ait eu sur lui une note favorable à Daech et un coran dans sa voiture, la radicalisation islamiste du meurtrier est loin d’être avérée. Au contraire ses voisins et ses connaissances ne lui reconnaissent pas une quelconque allégeance ou pratique religieuse.

La prudence de la gauche française dans l’appréciation des faits reflétait une maturité qui manque affreusement à Le Pen et Fillon. La mort du policier français est une mort de trop, d’autant plus que le meurtrier était soupçonné de vouloir s’attaquer à eux, mais elle demeure l’œuvre d’un criminel de droit commun qui ne s’inscrit pas vraiment dans le courant idéologique du terrorisme islamique. Daech, qui est sérieusement en régression, tente d’exploiter l’évènement et la surréaction de la droite française offre au groupe terroriste une vitrine extraordinaire. Le nationalisme étroit de Marine Le Pen, qui déclarait la nation attaquée et en guerre pour justifier la réinstauration des frontières et ses barrières à l’immigration, ne peut qu’aggraver les troubles sociaux et constituer un terreau fertile pour la radicalisation.

Il est difficile de supputer les incidences de cette tuerie sur les résultats électoraux, au moment où quatre candidats se disputent le droit de passage au deuxième tour, bien que les sondages demeurent constants sur la domination des Macron et Le Pen. Mon collègue, Claude Villeneuve, affirmait qu’aucun des candidats n’inspire assez, nourrissant du coup l’incertitude sur les éventuels résultats du premier tour. Toutefois, n’est-ce pas le cas de plusieurs pays occidentaux où l’électorat est polarisé, à la distinction qu’il y a plusieurs clans en France comparativement aux États-Unis où Démocrates et Républicains se partagent l’électorat presqu’à parts égales. La France n’échappe pas au cynisme ambiant avec sa frange d’électeurs qui ne croit plus aux promesses des politiciens, d’autres en quête d’un changement radical et certains pour le retour à l’ordre ancien.

Les prochains jours permettront de faire la part des choses entre une France fragmentée ou fracturée à la recherche d’une nouvelle solidarité et d’une prospérité retrouvée pour le plus grand bien de sa jeunesse.