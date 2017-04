Premier doublé pour Anthony Jackson-Hamel

CHESTER | Anthony ­Jackson-Hamel n’est pas le gars le plus démonstratif, mais il avait le sourire un peu plus facile après avoir permis aux siens d’obtenir un point inespéré.

«C’est mon premier doublé, ça fait plaisir. Et après le but de la semaine passée, ça fait du bien d’enchaîner avec une bonne performance.»

Assis à ses côtés, Patrice ­Bernier a rendu hommage à son jeune coéquipier, qui récolte ­enfin le fruit de ses efforts.

«Quel courage, il marque deux buts et a eu une couple d’autres occasions. Il faut lui donner tout le mérite, il a été dans l’ombre quelque temps et là il est le héros du moment.»

Cadeaux

Mauro Biello déplorait que l’Impact ait fait cadeau de trois buts à l’Union en première demie et Bernier est d’accord avec lui. Le capitaine a noté que le Bleu-blanc-noir est trop réactif.

«On dirait qu’à chaque match, on attend que quelque chose se produise et après on commence à jouer. On a joué cinq minutes en première demie et on aurait pu mettre deux buts.»

Bernier a rappelé que l’équipe a été amorphe pendant presque toute la première demie.

«On a été léthargiques pendant 40 minutes, mais quelle preuve de caractère de revenir de 3 à 0, je n’ai pas vu ça ­souvent dans cette ligue.»

Standard

Bernier, qui a joué les 45 dernières minutes comme milieu défensif, estime que cette seconde demie doit être le modèle à suivre pour l’équipe.

«Il faut qu’on réalise que cette deuxième moitié de match, c’est le standard. On ne peut pas descendre en bas de ça. Si on joue comme ça, il n’y a pas beaucoup d’équipes qui peuvent nous ­enlever le ballon.»

Chris Duvall estime pour sa part que ses coéquipiers et lui doivent faire en sorte de s’ajuster plus rapidement dans le cours d’une rencontre.

«On s’est creusé un gros trou et ça vient du fait que nous ne sommes pas capables de faire des ajustements sur le terrain.

«On se parle à la mi-temps et Mauro aussi nous parle, mais nous devons travailler là-dessus et être capables de corriger la situation sur le terrain avant la mi-temps.»