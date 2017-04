Randonnées enneigées en Éthiopie

Debark, Éthiopie | Pour la plupart, l’Éthiopie, tout comme le continent sur lequel elle repose, ne rime habituellement pas avec de hauts sommets enneigés. Pourtant, les plateaux et pics des montagnes du Simien sont souvent couverts d’un manteau blanc.

Au-delà de ce fait étonnant, ce massif, situé dans le nord du pays, compte plusieurs sommets avoisinant les 4500 mètres. Le Ras Dashan, le plus élevé du groupe, dépasse même quelque peu cette altitude, alors que les monts Kidis Yared et Biuat flirtent avec cette hauteur. Les escarpements eux atteignent jusqu’à 2000 mètres de profondeur par endroits.

Les modes d’hébergement rencontrés le long de la route portent aussi ce qualificatif avec, entre autres, des huttes circulaires nommées «tukuls». Il y a en fait neuf campements dans le parc et trois lodges communautaires. De 15 à 25 kilomètres séparent chacun d’entre eux et certains sont accessibles par voiture. Il est même possible de se procurer des denrées de base auprès de l’un des quelque 2500 habitants du secteur.