Réflexion inspirée sur la mort et sur l’amitié

Animatrice, auteure de livres très appréciés, Marcia Pilote a toujours eu peur de mourir. Lorsque son amie de toujours, Anne-Marie, a décidé de ne pas suivre de traitements et de vivre les derniers mois de sa vie dans la joie et la sérénité, se sachant condamnée par le cancer, Marcia a réalisé qu’elle pouvait voir la mort sous un autre angle: celui de la vie.

Dans son nouveau livre, À la vie, à la mort, Marcia Pilote partage ses réflexions sur la mort, sur la vie, sur l’amitié, racontant comment elle a vécu les derniers mois de vie de sa meilleure amie. Son témoignage, d’une grande sincérité, est émouvant, sensible, inspirant. Il fait voir à quel point le cadeau­­ de la vie est précieux.

La mort, difficile à évoquer, à confronter, n’est pas un sujet facile­­ et Marcia a fait preuve de courage et d’une très grande bonté en écrivant ce livre. «Ça a été très difficile – la dernière année­­ et demie de ma vie, je l’ai consacrée au thème de la mort, confie Marcia, en entrevue. Je ne pensais jamais être capable, mais tu sais quoi? Je n’ai pas eu le choix.»

La peur

Marcia assure que la mort est LA chose qui nous fait le plus peur. «C’est pas pour rien qu’on n’en parle pas, que lorsqu’on en parle, c’est de façon obligée. Ce que je voulais, en écrivant ce livre, c’est que justement, le thème de la mort soit mis à l’ordre du jour de la vie. Qu’on referme le livre en disant: je ne vois plus cela de la même façon.»

Ce faisant, il devient possible, poursuit-elle, d’ouvrir les portes de la possibilité de mourir. «Est-ce que je vais être capable, quand je vais mourir, quand je vais savoir que je vais mourir, de partir de façon sereine? Toutes ces questions, il faut se les poser ben, ben, ben longtemps d’avance. Si on se les pose après avoir reçu un diagnostic, il est trop tard, parce qu’on n’a pas pu faire le travail que ça prend pour arriver et être extrêmement libre dans notre chemin de fin de vie.

«Quand je dis libre, je veux dire le vivre détaché de la peur, pour que ce ne soit pas la peur qui nous vole nos derniers moments sur la terre.» Marcia ajoute qu’elle a dû parcourir ce chemin en accéléré. «Quand on fait un film avec sa meilleure amie qui est en train de mourir, on n’a pas le droit d’arriver sur le plateau de tournage, de faire ce travail, sans avoir réglé une bonne partie de ce que j’avais à régler.»

Sonnette d’alarme

Son livre, au-delà des questionnements sur la mort, est une sonnette d’alarme, un «réveil matinal» très lucide sur la vie, au-delà des peurs et de l’anxiété. «J’ai vu mon amie se tenir debout, et très sereine, face à LA chose la plus épeurante. Ça m’a donné l’énergie, l’autorisation et l’obligation de, moi, me tenir debout face à mes propres peurs. Si elle n’a pas peur de mourir, je veux l’observer pour moi, apprendre à ne plus avoir peur.»

Marcia suggère de faire face aux peurs, et de les traiter, un cheminement qui demande parfois de l’aide, comme une thérapie. «Tu les traites comme il faut. Et une fois que la peur est traitée, cette peur ne disparaît pas nécessairement, mais elle n’a plus d’emprise sur nous. C’est ce qui fait qu’on devient libre. C’est ce que j’ai compris.»

♦ Marcia Pilote est animatrice, conceptrice et recherchiste. Elle présente des conférences et exploite­­ sa propre chaîne sur le web, Marcia comme je l’aime.

♦ Elle a produit le film documentaire La mort m’a dit, racontant les derniers mois de vie de son amie Anne-Marie.

EXTRAIT