Sainte-Thérèse lance le bal des festivals

City and Colour

«Ça commence fort avec City and Colour, à l’Église Sainte-Thérèse-d’Avila. Quand on a annoncé ce spectacle, ç’a vendu super vite. C’est la première fois qu’il y aura un spectacle à cette église. Je suis aussi content que Xavier ­Caféine célèbre le 10e anniversaire de Gisèle. Cet album-là m’a marqué. En première partie, Zen Bamboo, de Saint-Lambert, commence à faire pas mal de bruit. La banlieue sud nous prête un band pour la banlieue nord!»

Patrick Watson

«Geoffroy, au Cha cha. C’est un petit bar de 200 places, déjà quasiment complet. Son nouvel ­album me fait triper. Il y a aussi la deuxième représentation de Patrick Watson, sur laquelle se sont ajoutées Safia Nolin et Louis-Jean Cormier [Watson sera de retour le lendemain, aussi à l’Église Sainte-Thérèse-d’Avila avec Wilsen en première partie]. Sinon, Suuns et Duchess Says, au Montecristo, ça va être incroyable.»