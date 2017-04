Scandale antipollution de Volkswagen : les tribunaux canadiens approuvent l’entente

MONTRÉAL – L'entente de règlement de l'action collective concernant les véhicules Volkswagen et Audi TDI de 2.0L au Canada a finalement été approuvée par les tribunaux du Québec et de l'Ontario.

Environ 105 000 véhicules sont concernés par l’action collective. Équipés de moteurs diesel, ils étaient sur les routes du pays, en septembre 2015, lorsque le scandale a éclaté.

Rappelons que le fabricant allemand a reconnu avoir développé un système de trucage qui lui permettait de trafiquer ses moteurs diesel. Il s’agit d’un des plus grands scandales de l’histoire de l’industrie automobile.

L'entente prévoit le versement de paiements en argent aux propriétaires et aux locataires admissibles de véhicules touchés. Les clients pourront également choisir de vendre ou d'échanger leur véhicule, de résilier leur contrat de location sans pénalité ou de conserver leur véhicule et de faire les changements nécessaires.

«Ce règlement répond aux préoccupations de nos clients et nous nous réjouissons de sa mise en œuvre prochaine», a affirmé Charles Wright, associé chez Siskinds LLP.

Les membres du groupe visé par le règlement pourront soumettre une réclamation à compter du 28 avril. Les propriétaires admissibles peuvent visiter le site www.reglementVW.ca.

«Le Groupe Volkswagen Canada s'engage à mettre tout en œuvre pour que le programme d'indemnisation soit mené de façon aussi simple et efficace que possible pour tous les propriétaires et les locataires de véhicules touchés», a souligné la présidente-directrice générale du Groupe Volkswagen Canada, Maria Stenstroem.

Dans un communiqué, on souligne que les frais juridiques et honoraires des avocats chargés de l'action collective seront pris en charge par le Groupe Volkswagen et ne réduiront donc pas le montant des indemnités des membres du groupe visé par le règlement.

Les modèles de véhicules impliqués dans ce règlement

Volkswagen Jetta 2009-2015

Voklswagen Jetta Wagon 2009

Volkswagen Golf 2010-2013, 2015

Volkswagen Passat 2012-2015

Volkswagen Beetle 2013-2015

Volkswagen Golf Wagon 2010-2014

Volkswagen Golf Sportwagon 2015

Audi A3 2010-2013, 2015