Trump se trompe de cible

Le président des États-Unis Donald Trump fait littéralement fausse route dans ses attaques commerciales à l’emporte-pièce contre le Canada.

Il tire sur nous, alors que les États-Unis détiennent une balance commerciale positive avec le Canada.

J’invite donc notre premier ministre Justin Trudeau à donner un petit coup de fil au président Trump pour l’inciter à prendre connaissance de la réalité commerciale entre le Canada et les États-Unis.

Selon les données compilées par le U.S. Department of Commerce, les États-Unis ont exporté en 2016 au Canada des biens et services pour une valeur totale de 321,6 milliards $ US. Et à l’inverse, ils ont importé du Canada des biens et services pour quelque 313,5 milliards $ US. Ce qui, au net, procure aux États-Unis un avantage commercial de 8,1 milliards $ US.

Plus spécifiquement, c’est grâce à l’exportation massive des «services» que les États-Unis réussissent à s’en tirer avec une balance commerciale positive de 8,1 milliards $ US. Alors qu’ils accusent un déficit commercial de 16,5 milliards $ US quant aux produits échangés, les États-Unis présentent un surplus commercial de 24,6 milliards $ US en ce qui a trait aux services.

Le problème américain

L’un des grands objectifs économiques du nouveau président Donald Trump consiste à réduire le plus possible l’immense déficit commercial dont les États-Unis sont victimes.

Un objectif tout à fait louable de sa part lorsqu’on constate que le déficit commercial global de son pays s’élevait en 2016 à quelque 502 milliards $ US. Il croit que les États-Unis se font carrément exploiter par leurs partenaires commerciaux.

Voilà pourquoi il attaque les traités commerciaux comme le Partenariat transpacifique, l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), l’accord de libre-échange d’Amérique centrale, etc.

Mais quand on regarde de près d’où provient l’immense déficit commercial des États-Unis, on constate que ça se résume à huit pays. Et sur les huit, la Chine compte à elle seule pour 62 % du déficit commercial américain. Avec la Chine, les États-Unis affichent un déficit commercial de 309,8 milliards $ US.

À une échelle nettement inférieure, les États-Unis accusent des déficits commerciaux avec l’Allemagne (67,8 milliards), le Mexique (61,7 milliards), le Japon (56,3 milliards), l’Italie (31,3 milliards), l’Inde (30,9 milliards), la Corée du Sud (17,5 milliards) et la France (12,5 milliards).

L’ami canadien

Au lieu de s’attaquer à des secteurs spécifiques où le Canada se tire relativement bien d’affaire dans l’ensemble de l’ALENA, le président Trump devrait plutôt soigner ses relations d’affaires avec le Canada.

Dans nos échanges commerciaux avec les États-Unis, il est normal que l’on gagne dans certains secteurs et que l’on perde dans d’autres. L’important, c’est le résultat d’ensemble.

Et avec le Canada, les États-Unis s’en tirent gagnants.

Que Donald Trump cesse de se plaindre... puisqu’il fait de l’argent avec nous!

Et si jamais il décidait de nous imposer des hausses tarifaires, servons-lui le même traitement!