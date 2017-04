Un extrait du nouveau roman de Marc Levy

Traduits en 29 langues et vendus à 40 millions d’exemplaires, les romans de Marc Levy sont toujours attendus avec impatience par ses lecteurs. Après avoir conquis les marchés francophone, anglophone et européen, il connaît maintenant beaucoup de succès en Asie. Ce printemps, il propose La Dernière des Stanfield, son 18e roman, qui entraîne les lecteurs de la France occupée de l’été 1944 à Baltimore dans les années 80, en passant par Londres et le Québec, de nos jours. Le livre sera disponible en librairie le 28 avril et en voici un extrait.

La dernière des Stanfield

«Octobre 2016, Cantons-de-l’Est, Québec

Je m’appelle George-Harrison Collins. À ceux qui s’amusent de mon prénom, je réponds m’être assez fait ridiculiser à l’école pour ne pas ignorer l’homonymie. Le plus étrange, c’est que nous n’écoutions même pas les Beatles à la maison, ma mère était plutôt Rolling Stones. Pourquoi ce choix, elle n’a jamais voulu me le dire. Ce n’est pas le seul de ses secrets que je n’ai jamais réussi à percer.

Je suis né à Magog, et depuis trente-cinq ans, ma vie se déroule dans les Cantons-de-l’Est au Québec. Les paysages y sont magnifiques, les hivers longs et rudes, mais la lumière au bout de ce tunnel éclaire des printemps où tout renaît, puis viennent des étés caniculaires qui font rougeoyer les bois et scintiller nos lacs.

Khalil Gibran écrivait que la mémoire est une feuille d’automne qui murmure dans le vent avant de s’effacer. Ma mère m’a donné mes plus beaux souvenirs, les siens s’étiolent au creux de son automne.

Lorsque j’avais vingt ans, elle n’avait de cesse de m’inciter à partir. «Cette province est trop petite pour toi, va visiter le monde», m’ordonnait-elle. Je ne lui ai pas obéi. Je n’aurais pu vivre ailleurs qu’ici. Les forêts canadiennes sont ma terre, elles foisonnent d’érables. Je suis ébéniste.

Quand sa tête était encore vaillante et son humour cinglant, elle me traitait de jeune vieux, chaque fois qu’elle me voyait grimper à bord de mon pick-up.

Je passe la plupart de mon temps dans mon atelier. Travailler le bois est un acte empreint de magie pour celui qui aime transformer la matière. C’est en lisant les aventures de Pinocchio que j’ai voulu devenir menuisier. Geppetto m’avait donné à réfléchir. Si de ses mains il avait pu s’inventer un fils, peut-être que des miennes je pourrais m’inventer le père que je n’ai pas connu. J’ai cessé de croire aux contes à la fin de mon enfance, mais jamais à la magie de mon métier. Je fabrique des objets qui entrent dans la vie des gens, les tables autour desquelles des familles dîneront et créeront elles aussi leurs souvenirs, les lits où s’aiment les parents, ceux où rêvent leurs enfants, des bibliothèques qui accueillent leurs livres. Je ne pourrais imaginer faire autre chose.»

- Marc Levy, La dernière des Stanfield, Éditions Robert Laffont/Versilio