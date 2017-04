Un film de monstres pas comme les autres

Colossal ★★½

Un film de Nacho Vigalondo. Avec Anne Hathaway, Jason Sudeikis, Dan Stevens

Anne Hathaway et Jason Sudeikis sont d’anciens amis de l’école ­primaire qui vont s’affronter d’une manière bien particulière.

Gloria (Anne Hathaway) boit trop, rentre tôt chez elle et ment tout le temps. Ce n’est donc pas étonnant que Tim (Dan Stevens), son petit ami, finisse par la mettre dehors de son loft new-yorkais. Sans le sou – elle écrit des textes sur ­internet –, Gloria décide donc de ­réinvestir la maison vide de ses parents. Elle tombe alors sur Oscar (Jason Sudeikis), ancien camarade d’école primaire, qui lui propose un emploi de serveuse dans le bar qu’il a hérité de son père.

Moralisateur

Or, dans le même temps, un monstre étrange terrorise Séoul. Apparaissant à 8 h 05 tous les matins, la créature détruit des quartiers, tue des gens et génère la panique. Mais voilà que Gloria s’aperçoit qu’elle est ce monstre. Lorsqu’elle finit par s’endormir au petit matin après ses beuveries, elle se retrouve mystérieusement à Séoul sous cette forme totalement incroyable. Évidemment, comme elle n’est pas méchante, Gloria est donc désespérée de voir à quel point elle est capable de tout détruire sur son passage. Et c’est jusqu’à ce qu’Oscar s’en mêle.

Passé le premier tiers de Colossal, où l’on s’amuse franchement, on se demande ce que le réalisateur Nacho Vigalondo a voulu faire. Car le cinéaste ne tombe ­jamais dans la comédie franche et fait de ce long métrage de 110 minutes un drame moralisateur. Le monstre de Gloria peut passer pour une parabole sur l’alcoolisme et ses ravages, et tout le film devient alors l’examen du cheminement de notre héroïne, qui retrouvera – bien évidemment – le chemin de la rédemption.

Rôle inattendu

Une partie de l’attrait de Colossal vient du fait que tant Anne Hathaway que ­Jason Sudeikis incarnent ici des ­personnages à des années-lumière des rôles qu’ils choisissent habituellement. L’actrice oscarisée n’est pas sympathique (du moins au début) et le comédien cesse d’être gentil assez rapidement.

Le scénario s’enlise donc une fois l’effet de surprise passé et la fin n’offre rien de bien original. Dommage, Colossal aurait pu miser davantage sur les monstres et sur l’humour.

Le charme de l’humour anglais

Their Finest ★★★½

Un film de Lone Scherfig. Avec Gemma Arterton, Sam Claflin, Jack Huston

Photo courtoisie

La ­cinéaste Lone Scherfig est à la ­barre de Their Finest, comédie ­romantique atypique se déroulant ­durant la Seconde Guerre mondiale, adaptée du roman de Lissa Evans, et ­elle a ­rassemblé tout ce que le ­Royaume-Uni compte de talents.

Ainsi, Catrin (Gemma Arterton) et ­Ellis (Jack Huston) ont du mal à joindre les deux bouts. Catrin décide donc de postuler pour un emploi de secrétaire, sans savoir qu’elle pose en fait sa ­candidature pour un poste au sein du Ministère de l’information (lire: ­«propagande») et plus précisément à l’intérieur de sa division cinématographique. Roger Swain (Richard E. Grant), son patron, lui donne bientôt comme mandat d’écrire les dialogues féminins des courts métrages de ­propagande.

Longueurs

Un jour, elle est envoyée près des côtes afin d’interviewer des jumelles qui auraient participé à la bataille de Dunkerque. Son objectif est de voir si l’histoire des sœurs peut faire l’objet d’un film apte à soulever le moral de la population. Les détails sont truculents, tant au niveau de ce qu’ont réellement fait les sœurs, que le niveau de sexisme auquel Catrin se trouve confrontée.

Mais le feu vert est donné à ce projet, et la jeune femme se trouve jumelée à Tom Buckley (Sam Claflin), un ­scénariste qui se rend bientôt compte du talent de Catrin et duquel elle se rapprochera.

Si Their Finest met un bon moment à trouver son rythme de croisière, les 117 minutes de la projection passent agréablement. Par contre, le fameux humour britannique en rend ­l’appréciation un peu difficile.