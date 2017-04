Un grand chantier

De la terre pour Terre des Hommes

Ce 12 août 1963, on lance des travaux d’aménagement qui changeront le visage du fleuve Saint-Laurent, à l’occasion d’Expo 67. Il reste à peine quatre ans aux promoteurs avant l’ouverture de l’exposition universelle, en avril 1967. Ça semble long? Les équipes sont déjà sur le qui-vive. Les projets innovateurs et controversés d’agrandissement des îles, de fusion des îles Ronde et Sainte-Hélène ou de prolongement de la jetée de la Cité du Havre ont été acceptés, et il y a tant à faire! D’ailleurs, le parc d’attractions de La Ronde est, vous l’aurez deviné, nommé en l’honneur de cet ancien îlet aujourd’hui disparu. Les parcours de promenade, les canaux, le pont de la Concorde, l’aménagement paysager, l’art et le mobilier public, les pavillons...! Plus de 70 structures devront être construites pour accueillir les participants. Ce travail colossal, réalisé en un temps record, aura donné aux Montréalais un événement mémorable et la conscience que rien ne leur est impossible.

VIP d’un jour mémorable

Que regardent-ils en ce 12 août 1963? Le début de la cérémonie d’inauguration des travaux qui mèneront à l’exposition universelle de Montréal de 1967. Ces cinq hommes sont parmi les acteurs les plus importants pour Expo 67 et pour la société des années 1960. Dans l’ordre, l’évêque anglican Kenneth Maguire, le maire Jean Drapeau, les premiers ministres du Québec et du Canada Jean Lesage et Lester B. Pearson, ainsi que le cardinal Paul-Émile Léger. La présence des représentants des Églises anglicane et catholique montre combien la religion joue encore un rôle important dans le Québec de la Révolution tranquille. L’Expo 67 cumule plusieurs commémorations: le 325e anniversaire de Montréal et le centenaire de la Confédération canadienne. Plusieurs chefs d’État et personnalités profiteront de l’exposition pour souligner le centenaire du pays, et vice-versa! De la reine d’Angleterre, Elizabeth II, au président Lyndon B. Johnson, sans oublier le président français Charles de Gaulle, dont le discours au balcon de l’hôtel de ville marquera l’histoire.

Plus de 200 ans de troupes canadiennes

Pour bien des étrangers, le Canada, c’est la fameuse «police montée» en tunique rouge, cette police créée en 1873 pour patrouiller dans l’Ouest canadien. Mais la tradition militaire au Canada remonte, bien sûr, à la Nouvelle-France. Pas étonnant que pour les besoins de la cérémonie, les troupes des Compagnies franches de la Marine (en gris) soient de la partie, personnifiées par des étudiants montréalais entraînés par des sous-officiers du Royal 22e Régiment. Cette compagnie, dont l’origine remonte au 17e siècle, était rattachée à la marine royale française. À l’époque de la Nouvelle-France, les volontaires, qui sont engagés pour 6 à 8 ans, signent de leurs surnoms. Les registres du régiment sont parsemés de Boit-sans-soif, Brin d’avoine ou Joli-Cœur! En 1963, la troupe de reconstitution est stationnée au fort Stewart de l’île Sainte-Hélène et présente, chaque été, des démonstrations militaires. En 1967, ils sont invités à être la garde d’honneur du commissaire général de l’Expo, Pierre Dupuy.