Voyager sans connaître sa destination

On les appelle des «voyages-surprises», des «voyages-mystères» ou du «blind-booking»... De plus en plus de voyageurs se laissent séduire par cette formule: réserver un séjour dont ils ne connaîtront la destination qu’à la dernière minute.

On vous propose un petit tour d’horizon des options offertes pour tenter l’expérience.

Au Québec

Dans la province, l’agence lavalloise Traditours propose un voyage-mystère chaque année depuis dix ans pour un coût moyen de 7000 $ par personne pour 15 à 20 jours. Tous les frais sont inclus (billets d’avion, hôtels, repas, activités) en excluant les dépenses personnelles. La Namibie, Bali, Madagascar, l’Inde du Sud et les îles Galapagos ont été des destinations surprises ces dernières années.

L’agence Louise Drouin, basée à Drummondville, propose quant à elle de longues escapades-mystères outre-mer chaque année, ou tous les deux ans. Leur dernier voyage-surprise au Maroc, en juin dernier, coûtait 6000 $ par personne pour 12 jours. Les Émirats Arabes Unis et la Côte d’Azur ont également été des destinations­­-surprises au cours des dernières­­ années. La compagnie assure que tous les frais sont inclus, même l’alcool­­ et les pourboires.

D’autres agences québécoises proposent, quant à elles, des escapades-surprises­­ d’une journée en autocar dans la province. Tour Club, à Victoriaville, en prévoit une quinzaine dans l’année au coût de 169 $ par personne à ceux qui veulent découvrir de nouveaux attraits de la région (restaurants, musées, etc.).

Gendron Tour propose des «mardis-mystères» à ceux qui habitent la Rive-Sud et la région métropolitaine pour 125 $ par personne environ une fois par mois.

Aux États-Unis

Chez nos voisins du sud, des petits nouveaux tentent de percer dans le marché des voyages-mystères. La start-up américaine Pack Up + Go, lancée début 2016, se spécialise dans des destinations américaines pour trois jours à partir de 450 $ US par voie terrestre ou 650 $ US par avion. Le remplissage d’un questionnaire sur vos goûts (culture, activités en plein air, bières...) est demandé pour mieux choisir votre destination.

D’autres comme Top Secret Trips ou Jubel­­ s’adaptent au budget et aux intérêts du voyageur pour lui dénicher une escapade sur mesure.

En Europe

Les offres du genre pullulent en Europe, la proximité géographique aidant. La compagnie allemande à bas prix Germanwings a été l’une des premières à proposer des blind booking de 50 $ à 70 $, à partir de l’Allemagne, avec des catégories comme «plage et soleil», «gay-friendly», «fêtes», «culture» ou «métropoles».

Pour moins de 300 $, la compagnie française Waynabox offre des escapades-surprises de deux jours dans l’une des capitales européennes. Toujours en France, la start-up Emoovio fait beaucoup parler d’elle­­ avec ses formules mystères sur mesure sur le territoire français et en Europe.