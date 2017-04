Zoothérapie à Donnacona

«Il y a aussi de plus en plus d’enfants avec toutes sortes de diagnostics comme l’autisme, les déficits d’attention, des tics, des tacs [...] le chien absorbe les énergies négatives, les craintes de l’enfant.»

Il peut ainsi être caressé devenant une source d’apaisement pour le patient qui se concentre sur l’animal et non sur les outils du dentiste.

«Il y a la diminution de l’anxiété et de l’agitation, ça facilite l’interaction et ça rend les rendez-vous plus agréables», a souligné la dentiste Sophie Robitaille. «On y croyait, mais on ne savait pas à quel point on verrait une différence majeure.»