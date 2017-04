11 citations inspirantes de Hugo Girard, l’homme le plus fort du monde

L’ancien homme le plus fort de la planète est catégorique: la vraie force est dans la tête.

Celui qui est aujourd’hui animateur et ambassadeur du défi AlterGo, une compétition qui réunit près de 7000 athlètes handicapés, était sur le plateau de Tout le monde en parle, dimanche, et a livré une entrevue inspirante.

Voici 11 citations à retenir de son entrevue:

1. «Je viens d’un petit patelin, alors déjà, avoir des grands rêves et des ambitions, ce n’était pas nécessairement commun.»

2. «Physiquement, j’étais différent. Être différent, ça ne te rend pas nécessairement le plus populaire. Ce qui jouait pour moi c’est que j’étais le plus gros, alors le taxage, je ne l’ai pas vécu... mais j’ai vécu le fait de me sentir un peu à part.»

3. «Ce n’est pas tout le monde qui a la capacité d’être le meilleur au monde dans sa discipline. Mais on a tous la capacité d’être le meilleur de soi-même.»

4. «Mon approche, c’est “tu peux travailler fort dans la vie, mais tu peux avoir du plaisir à travailler fort”.»

5. «Mon père s’entrainait, je me souviens, j’avais cinq ans. À mes yeux, mon père, c’était le plus fort. C’est comme ça que c’est parti.»

6. «Dans ma tête d’enfant, je m’imaginais être comme les superhéros de bande dessinée. À 12 ans, j’ai dit à ma mère que j’allais être l’homme le plus fort du monde.»

7. «En 2003, quand j’ai gagné l’homme le plus fort du monde, ça faisait 20 ans que je courais après un rêve. Je pensais que ça allait être comme si j’étais frappé par la foudre, qu’il allait se passer quelque chose de spécial. Mais non. Ils te donnent ton trophée, t’es content, pis ils jouent l’hymne national pis c’est tout.»

8. «J’ai réalisé que j’aurais pu être meilleur. Je n’étais pas insatisfait, mais ça été comme un déclic, j’ai réalisé que le vrai objectif, ce n’est pas de gagner, c’est d’exploiter son plein potentiel, de se dépasser.»

9. «Il y a une préparation mentale pour toutes épreuves. Dans ta tête, tu deviens un superhéros. Tu ne peux pas penser qu’il y a une limite, car à partir du moment où tu t’imposes une limite, tu ne seras pas en mesure de te dépasser.»

10. «C’est une technique que j’applique dans n’importe quoi: ce que je ne contrôle pas, je ne focuse pas là-dessus. Je focuse sur les éléments que je contrôle, c’est ça qui t’amène à aller loin.»

11. «Abandonner, c’est au-dessus de mes forces. Je ne suis pas capable de faire ça.»