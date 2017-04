5 raisons pour lesquelles Sam Tucker devrait être le prochain gagnant de La voix

Tout le monde craque pour Sam Tucker de La voix. Le chanteur originaire de l’Angleterre et désormais habitant de la Gaspésie a charmé le Québec dès son audition à l’aveugle et il pourrait bien être le prochain gagnant de La voix.

Voici 5 raisons qui expliquent pourquoi Sam pourrait être le prochain gagnant de La voix.

1. Sa voix est unique

Les coachs sont unanimes, Sam Tucker a une voix unique.

2. Pierre Lapointe est son coach

Pierre a du flair pour choisir les membres de son équipe. C’est d’ailleurs grâce à lui que Stéphanie St-Jean, qui avait été éliminée de l’équipe d’Éric Lapointe durant les Duels, a pu remporter le titre de grande gagnante de La voix IV. Pierre avait eu le flair de la repêcher dans son équipe. Gageons que ce n'est pas un hasard s'il a choisi Sam Tucker.

Soaking up the wisdom of these fine fellows this morning during practice. Ou peut-être on va starter un boys band 🤔#teamtucker #lavoixtva Une publication partagée par Sam Tucker (@samtkr) le 22 Avril 2017 à 11h36 PDT

3. Il a du charisme

Pas de doute, Sam Tucker est l’un des participants de La voix les plus charismatiques de cette cuvée 2017.

Yo. Êtes-vous prêt pour demain?! ☇ #quartdefinal #lavoixtva #equipepierre Une publication partagée par HANORAH (@hanorahmusic) le 22 Avril 2017 à 15h57 PDT

4. Il est déterminé

«Si on ne veut pas gagner, alors pourquoi on serait ici» avait-il lancé avant de monter sur scène pour participer aux Duels. Le jeune homme ne de décrit pas comme étant compétitif, mais bien comme quelqu'un de déterminé et de travaillant.

5. Il travaille en équipe

Durant toute la compétition, Sam a démontré à plusieurs reprises qu’il aime travailler en équipe. Lors des Chants de batailles, le Gaspésien n’a pas hésité à serrer la main de ses adversaires en leur donnant des mots d’encouragements. Pas de doute, c’est un bon joueur!