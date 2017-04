6 raisons de faire la fête avec Simple Plan

Faire la fête avec Simple Plan, ça ne se refuse pas! Mais, pourquoi en ce moment? Voici 6 bonnes raisons, plutôt qu’une.

1. C’est en mars que la formation québécoise célébrait le 15e anniversaire de son premier album, No Pads, No Helmets... Just Balls. Le temps passe si vite : c’est sur cet opus que l’on retrouvait les pièces I’m Just A Kid et I’d Do Anything.

2. On ne peut donc passer sous silence les 15 ans d’un album aussi marquant pour une génération de jeunes (et moins jeunes), surtout quand il a été certifié double platine au Canada. Ça, ça veut dire qu’il s’est écoulé à plus de 200 000 exemplaires.

3. C’est donc avec plaisir qu’on apprenait récemment que le band a décidé de venir fêter ça au Metropolis de Montréal, le 18 septembre. Et oui, les billets sont en vente!

4. C’est beau de voir qu’au fil des années, Simple Plan est devenu encore plus proche de ses fans (si c’est possible) en raison des réseaux sociaux, notamment Twitter. Pour jaser avec eux, c’est là que ça se passe!

5. La recette du succès du groupe, après autant d’années, s’explique surtout grâce à son évolution... Simple Plan travaille d’arrache-pied pour présenter des pièces actuelles, mais fidèles à son style, allant jusqu’à pondre 60 titres lors de la préparation de son plus récent album.

6. En parlant de chansons, les gars retourneront possiblement en studio d’ici la fin de l’année. Une autre raison de faire la fête!

La phrase de la semaine

« Le lever du soleil est le plus grand secret du monde... » — le chanteur Cody Simpson

3 trucs à surveiller ­­­­­­cette semaine

Le 25 avril :

Clean Bandit enflammera Le National, ce mardi. Une soirée éclatée en vue!

Également le 25 avril :

Pour l’amour d’Hollywood (La La Land), le film dont tout le monde parle, sera offert en DVD. À regarder sans faute en famille ou entre amis.

Jusqu’au 4 juin :

Ne ratez pas votre chance d’aller au Planétarium pour voir Astéroïde : Mission extrême. Pour toute la famille.