Affaissement sur la 25: un chemin de déviation temporaire devrait déjà être en place, soutient le syndicat des ingénieurs du gouvernement

QUÉBEC | L’Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ) déplore la façon dont est géré le dossier de l’affaissement survenu plus tôt ce mois-ci sous l’autoroute 25 à la hauteur de Saint-Roch-Ouest, dans Lanaudière.

Selon le syndicat, «un chemin de déviation temporaire devrait déjà être en place».

Dans un communiqué de presse, dimanche, l’APIGQ soutient que «les ingénieurs du gouvernement du Québec pourraient procéder beaucoup plus rapidement s'ils avaient la latitude nécessaire pour prendre les décisions qui s'imposent». Le syndicat est actuellement en négociations avec le gouvernement et une des revendications est de renforcer l'expertise du gouvernement en matière d'ingénierie.

Le président de l’Association, Marc-André Martin, se dit «déconcerté par la lourdeur des processus en place et par le manque de leadership au ministère des Transports».

«Dès le constat que le ponceau devait être remplacé, le ministère aurait dû enclencher la mise en place d'un chemin de déviation temporaire, soutient M. Martin. En mode accéléré, la construction de cette déviation ne devrait durer que deux semaines, en incluant la conception et le processus d'octroi d'un contrat de construction par invitation. Nous devrions être en mesure, en ce moment même, de rouler sur ce chemin de déviation temporaire.»

Le 7 avril dernier, le sol s’est affaissé en bordure de l’autoroute et sous une partie de celle-ci créant un immense cratère. Dans la foulée, l’autoroute a d’abord été fermée dans le secteur en direction nord, puis en direction sud le 12 avril. Elle est ainsi en ce moment complètement fermée entre les kilomètres 44 et 45, d’abord pour une période indéterminée, puis, après des analyses préliminaires, pour environ deux mois. Un ensemble de ponceaux sous l’autoroute sont, notamment, à remplacer.

Concernant la mise en place d’un chemin de déviation, le ministère des Transports disait le 18 avril travailler «à la mise en place d'un chemin de détour reliant les bretelles d'entrée et de sortie de la direction nord». «L'aménagement de ce chemin pourra se faire rapidement et permettra une fluidité accrue. En direction sud, une option semblable est à l'étude.»

En date de dimanche, aucune annonce n’avait encore été faite concernant l’ouverture imminente d’un chemin de déviation temporaire.

Par ailleurs, dans son communiqué, dimanche, l’APIGC a fait remarquer que, «contrairement à ce que le ministère a indiqué à la population, l'inspection du ponceau [de l’autoroute 25] a bel et bien été faite par des étudiants et non par un ingénieur, au cours de l'été 2016».