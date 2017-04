CRITIQUE | Le jeu montréalais Flinthook nous a solidement accrochés

Nous l’attendions avec impatience: le jeu montréalais Flinthook est enfin sorti le 18 avril.

Quand un jeu québécois sort sur le marché, une partie de nous veut l’aimer et le voir réussir. Il y a parfois des déceptions et ça fesse pour nous aussi, les critiques. On a une vraie passion pour cette industrie; assez pour y faire carrière en parallèle.

Je prends plus de temps à écrire mes critiques pour les jeux québécois, car je veux m’assurer que mes commentaires soient totalement détachés du fait que le jeu vienne d’ici. Flinthook est un bon exemple: j’avais un peu trop hâte au jeu, alors j’ai dû prendre du recul. Heureusement, après une douzaine d’heures et une tendinite imminente, je suis toujours aussi accro. Flinthook est super bon, et fera briller le Québec dans le monde du jeu indie. Fiou.

Tribute Games

Développée par le studio Tribute Games, Flinthook est un rogue-like dans lequel vous contrôlez un (adorable) pirate masqué chasseur de primes armé d’un grappin et d’un pistolet. Votre grappin, comme l’indique le titre Flint «hook», est l’accessoire vedette qui domine le gameplay et qui vous transformera en Tarzan spatial.

Votre bonhomme Pixel Art partira à l’aventure dans plusieurs vaisseaux afin d’y chasser des méchants; un concept simple. Tribute n’a pas imposé une grande histoire dans Flinthook; si vous voulez en savoir plus sur votre bonhomme, vous pouvez aller lire ailleurs. Le jeu ne va pas casser votre gameplay pour vous raconter l’histoire qui explique ceci et cela et la plupart des dialogues sont optionnels et subtils. On vous lance plutôt immédiatement dans l’action, et c’est parfait.

Il est important de ne pas interrompre ce type de gameplay, parce que le succès du joueur dépend énormément de son rythme. Son «beat». On développe des techniques et notre concentration est à son meilleur. Briser ce rythme serait franchement frustrant, et Tribute a bien compris ça.

Tribute Games

Les vaisseaux sont procéduraux, donc assemblés aléatoirement. C’est ce qui fonctionne le mieux du jeu, je crois. Vous allez mourir tellement souvent que le «changement de décor» vous gardera motivé, stimulé et déterminé à vous rendre jusqu’au bout. C’est une formule parfaite pour les joueurs qui ont tendance à dire «Juste un autre niveau, après ça je vais me coucher» et qui passent plutôt une nuit blanche avec leur console.

Votre grappin vous aidera à vous déplacer stratégiquement dans chaque pièce. Platformer aux saveurs rétro, Flinthook ne se base pas sur les lois physiques, alors ne vous inquiétez surtout pas avec l’élan.

Les pièces ont leurs propres défis: vagues d’ennemis, obstacles ou stratégie. Parfois, tout simplement se rendre du point A au point B, sans tomber ni frapper un boule de piques, est assez pour virer fou. Mais jamais trop fou pour vouloir laisser tomber.

Tribute Games

Le jeu propose des perks que vous pouvez choisir (et débloquer) avant chaque niveau. Étant maladroite et pas si douée, je trouve ça pratique d’explorer un vaisseau avec 20 HP de plus. Les ennemis et obstacles enlèvent souvent 10 points en vous touchant, ce que je trouve peut-être un peu excessif, mais ça fait partie du défi.

Justement: le jeu ne vous laisse pas beaucoup de chances. Vous devez améliorer votre technique et vous habituer au gameplay. Flinthook est fidèle aux jeux de Tribute Games en étant difficile et hyper rapide. Parfois décourageant, certes, mais jamais impossible.

André Péloquin de l’équipe Pèse sur Start a également adoré le jeu:

« Mine de rien, Tribute Games a réussi un petit exploit avec Flinthook: transformer du crack en jeu vidéo. Sans blague, la musique est excellente, la jouabilité est d’une précision exemplaire, l’univers tissé est assez riche et charmeur pour se retrouver en BD, en dessin animé, voire en peluches et l’inventivité rivalise avec le talent et le budget d’une équipe derrière un jeu AAA. Tribute Games oblige, Flinthook est ardu à l’os, mais toute la richesse du jeu fait en sorte qu’on y revient constamment, malgré les (nombreux) échecs. Si tout va bien, c’est avec ce jeu que la petite boite montréalaise va finalement rejoindre le grand public. »

Tribute Games

Bref, le jeu a tout pour charmer le joueur rétro et moderne. Il est rapide, difficile, intelligent et beau. Mais, ce que j’aime le plus d Flinthook, c’est sa façon de faire grandir ses joueurs. Mieux que jamais, on apprend de nos erreurs et on utilise notre coco pour établir une stratégie plus solide et améliorer nos habiletés.

Avec Flinthook, vous deviendrez un meilleur gamer.