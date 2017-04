Des couleurs uniformes pour les taxis

L’arrivée des taxis bonjour amène une uniformisation et ajoute à l’expérience client des taxis de Montréal.

Pour être plus reconnaissable et assurer une image de marque marquante pour les visiteurs et les citoyens, le Bureau de taxi de Montréal (BTM) suggère aux propriétaires de taxi d’adopter un nouveau look. «Avec le temps, les taxis deviennent des icônes des villes», souligne le maire Denis Coderre en se référant, entre autres, au Yellow Cab de New York.

L’adhésion à cette nouvelle image reste volontaire pour les taxis et les entreprises, mais la Ville compte sur la participation de tous les acteurs pour aider à soutenir et améliorer l’industrie montréalaise.

À l’image de Téo Taxi, les voitures devront être recouverte d’un adhésif blanc et seuls le toit et le capot pourront être colorés. Les différentes entreprises pourront également choisir leur couleur de distinction alors que le Bureau de taxi Montréal (BTM) choisi d’opter pour le rouge.