Dre Nadia à la rescousse au Salon Maternité Paternité Enfants

La conciliation travail-famille, la pression d’être un «parent parfait» et l’utilisation des réseaux sociaux avec les enfants sont les enjeux actuels pour les futurs ou nouveaux parents, selon la conférencière et psychologue Nadia Gagnier, qui répondaient à leurs questions lors 4e Salon Maternité Paternité Enfants à Expocité en fin de semaine.

«Nous sommes dans une société de performance et il y a beaucoup de pression pour les parents entre autres sur les réseaux sociaux», mentionnait Dre Nadia, qui offrait notamment des ateliers pour mieux «outiller» les futurs parents.

La perfection... sur les réseaux sociaux

«Les parents, quand ils montrent leurs activités familiales sur les réseaux sociaux c’est toujours les moments où ça se passe bien, mais le moment ou l’enfant fait sa crise, on ne le montre pas!» lançait-elle, en précisant qu’il faut se défaire de «l’illusion du parent parfait». «Ça ne se peut pas un parent parfait et ce ne serait même pas bon pour l’enfant, qui a besoin de voir son parent faire des erreurs et bien réagir» ajoutait la psychologue.

Dre Nadia précisait par ailleurs que les futurs parents devront aussi apporter une attention particulière à leur rythme de vie, pour éviter les «explosions». «Il faut bien diviser les tâches dans la maison, et surtout être discipliné avec les nouvelles technologies, puisque ça rend la frontière entre le travail et la famille très perméable».

Un succès

Au total, près de 15 000 personnes ont visité les 130 exposants présents au Salon maternité paternité, présenté à Expocité de vendredi à dimanche.