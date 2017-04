Échanger Carey Price?

Dans la foulée de l’élimination en six matchs du Canadien aux mains des Rangers de New York, le dossier du gardien Carey Price, qui devient joueur autonome sans compensation dans un an, fascine de plus en plus d’observateurs.

Le réputé journaliste du magazine «TheHockeyNews» Ken Campbell croit que le directeur général des Stars de Dallas Jim Nill devrait s’enquérir sur la disponibilité du portier tout étoile.

«Si je suis Jim Nill, je loge un appel à Marc Bergevin et je lui demande s’il pourrait être intéressé à Tyler Seguin, Jamie Oleksiak et Kari Lehtonen, en retour de Carey Price. Discutez!», a-t-il proposé à ses abonnés sur Twitter.

Seguin, un joueur de centre droitier, a maintenu une moyenne d'un point par match depuis son arrivée à Dallas.

Les Stars ont plus que jamais besoin de renforts entre les deux poteaux, eux qui montrent la deuxième pire moyenne de buts alloués par match cette saison (3,17).

Price figure parmi les nominés au trophée Vezina cette saison, en compagnie de Sergei Bobrovsky et Braden Holtby. Il a montré un taux d’efficacité en .923 en saison régulière et de .933 en séries éliminatoires.