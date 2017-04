J’ai mal au coeur.

Magalie* s’est fait voler une partie de sa vie.

Elle a été violée dans son corps et dans sa naïveté. Pendant sept longues années.

Dès l’âge de 15 ans, avec l’assentiment de sa propre mère, Magalie a eu des relations sexuelles avec son beau-père. C’est « l’ange Daniel » qui lui voulait du bien, disait-il.

Alors qu’elle était âgée de 18 ans et enceinte de son conjoint, l’ange Daniel a insisté pour « guérir » le foetus de Magalie. Sans quoi, son bébé serait malade.

Ces éléments, et bien d’autres, ont été entendus au cours du témoignage de Magalie dans son procès contre Michel Mercier.

Ce procès a avorté au cours des derniers jour dans la foulée de l’arrêt Jordan. Après 2310 jours de délais de tout acabit, le juge en a eu assez. Michel Mercier est donc libre comme l’air. Le pire, c’est que la mère, qui a plaidé coupable, purge une peine d’emprisonnement de 42 mois. Mais ce n’était pas suffisant pour outrepasser le fait que le système judiciaire québécois tournait en rond, dans ce dossier comme dans tant d’autres.

***

Le premier ministre Couillard a réitéré au courant de la fin de semaine qu’il n’était pas question pour lui de recourir à la clause dérogatoire pour surseoir à l’arrêt Jordan. Pour lui, «c’est un outil qui suspend les libertés de tout le monde». Mais que fait-on de la liberté de Magalie à voir justice être rendue? Comprenez-moi bien. Mon but n'est pas de blâmer le PM pour cette histoire précise. Ce serait trop facile et petit. Mais quand même. C'est quand on voit ce genre de tragédie que l'on se demande si l'État ne devrait pas faire tout en son pouvoir pour éviter celle-ci.

***

Tout ça pour ça. Les dénonciations, les interrogatoires, l’angoisse de l’attente, le témoignage en Cour. Pour en arriver là.

Magalie a compris depuis plusieurs années que les anges n’existaient pas. Elle aura aussi compris cette semaine que la justice n’existe pas non plus.

J’ai mal au coeur.

* nom fictif