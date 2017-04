«Je n’ai pas fait les arrêts» – Carey Price

NEW YORK | La parité étant ce qu’elle est dans la LNH, la marge est infime entre l’élimination et la poursuite du parcours menant à la coupe Stanley. Dans la confrontation qui a opposé le Canadien aux Rangers, elle aura été d’un seul but.

En excluant les deux buts inscrits dans un filet désert, les «Blueshirts» ont fait bouger les cordages à 12 reprises. Contre 11 pour les Montréalais.

Il ne faut pas chercher plus loin la raison pour laquelle Claude Julien et ses hommes se retrouvent en vacances beaucoup plus tôt que prévu.

«On s’est buté à un gardien qui a été excellent pour son équipe. On a eu de la difficulté à marquer des buts. C’est une des choses qui ont fait la différence», a souligné l’entraîneur du Canadien, au terme de ce décevant revers.

Bien qu’il ait reconnu le travail ­d’Henrik Lundqvist, le Franco-Ontarien a soutenu que sa troupe avait peut-être manqué d’un peu de chance. Un ­ingrédient important, selon lui, pour toute équipe qui aspire aux grands ­honneurs.

«Chaque fois qu’on avait besoin d’un petit coup de chance, on ne l’a pas eu. Ce n’est pas ce qui fait qu’on a perdu, mais pour aller loin, il en faut un peu, a déclaré Julien. Nous, il a fallu travailler fort pour marquer nos buts.»

Price prend le blâme

Derrière des coéquipiers qui peinent à marquer, le gardien n’a pratiquement aucune marge d’erreur.

Nombreux sont ceux qui seraient très satisfaits d’afficher une moyenne de 1,86 et un taux d’efficacité de ,933.

Mais Price aura eu le malheur d’affronter Lundqvist qui, de son côté, est parvenu à faire la différence.

«Je n’ai pas fait les arrêts importants quand nous en avions besoin», a lancé l’homme masqué du Canadien.

«C’est décevant, car on a été dans le coup durant toute la série, a-t-il ajouté. On n’a pas su profiter de nos occasions. On aurait eu besoin d’un petit rebond ­favorable ici et là.»

Bon joueur, Lundqvist a salué le travail de son adversaire.

«Cette victoire représente beaucoup pour moi. Les deux équipes ne donnaient pratiquement rien. Price jouait très bien, il n’a pas offert de cadeau», a-t-il affirmé.

Manque de finition

Cette production déficiente ramènera inévitablement sur le tapis la nécessité de dénicher un marqueur au cours de la saison morte. Que ce soit via une transaction ou sur le marché des joueurs autonomes. Pourtant, Julien est catégorique: son équipe ne manque pas ­d’attaque.

«On en a de l’attaque. On en a eu des occasions de marquer, des occasions de qualité. On a tout simplement manqué de finition», a-t-il mentionné.

La chance ratée par Tomas Plekanec avec 77 secondes à faire au match en est un bel exemple. On risque de revoir ­souvent cet arrêt de Lundqvist.

«Je savais que j’étais dans le trouble puisque je n’étais pas dans une bonne position. Il a pris un bon tir. C’était un arrêt désespéré, a reconnu le Suédois. J’ai été chanceux qu’il ne place pas la rondelle dans le coin. Je savais que dans les deux dernières minutes, j’étais pour réussir un ou deux gros arrêts.»

Un gros arrêt qui a coupé court au rêve des joueurs du Canadien.