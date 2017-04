John Stevens nommé entraîneur des Kings

Les Kings de Los Angeles ont jeté leur dévolu sur John Stevens pour diriger les troupes à compter de la prochaine saison.

Le directeur général de la formation, Rob Blake, a annoncé le tout, dimanche. La formation de la Californie tiendra une conférence de presse lundi pour présenter Stevens aux médias.

«John et moi avons tenu un dialogue productif au cours de la dernière semaine à propos de sa philosophie et de sa stratégie pour relancer l’aspect offensif de l’équipe, et j'ai confiance», a indiqué Blake, par voie de communiqué.

Stevens occupait les fonctions d’entraîneur adjoint avec les Kings depuis la saison 2010-2011, avant d’être nommé entraîneur associé, en 2014. Il a dirigé l’équipe par intérim pendant quatre matchs, à la suite du congédiement de Terry Murray, au cours de la campagne 2011-2012.

«Nous croyons que [Stevens] possède les qualités requises pour mener une équipe de hockey, a poursuivi Blake. Son expérience et sa connaissance des joueurs au sein de notre équipe étaient très intéressantes pour nous.»

Le Canadien de 50 ans a été l’entraîneur-chef des Flyers de Philadelphie, de 2006 à 2009. Il avait alors conservé une fiche de 120-109.

L’instructeur Darryl Sutter et le directeur général Dean Lombardi ont été remerciés par les Kings, le 10 avril dernier. Au même moment, Blake a pris la relève, à titre de DG, tandis que le Québécois Luc Robitaille est le nouveau président de la concession.