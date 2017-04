Klô Pelgag se produira dans un festival japonais

Après avoir conquis le Québec et l’Europe francophone, c’est au Japon que Klô Pelgag tentera une incursion cet été.

«Je voyais ça comme un rêve, mais je ne croyais pas que c’était possible», a expliqué l’artiste en entrevue.

C’est dans le cadre du festival Sukiyaki Meets the World, qui se tiendra principalement à Nanto, mais également à Tokyo, au mois d’août, que Klô Pelgag rencontrera pour la première fois le public japonais.

«Il y a quelques années, il avait été question que je participe à un gros festival, là-bas, mais ça tombait en même temps que ma tournée française, alors nous avions mis ça de côté», a raconté la musicienne, dont les albums font l’objet d’une «petite distribution», là-bas.

«Avant de lancer mon deuxième disque (L’étoile thoracique, paru en novembre), mon gérant et moi discutions de mes objectifs et, tout de suite, j’ai pensé au Japon. J’avais gardé ça en tête. Il n’y a rien de plus inspirant que l’idée de pouvoir voyager avec sa musique.»

L’inconnu

Même si elle sait qu’elle offrira une courte prestation qui sera diffusée à la télévision et qu’elle se produira à deux reprises dans des salles pouvant accueillir 400 et 800 personnes, l’artiste se retrouve devant l’inconnu.

«C’est tellement mystérieux. Est-ce qu’il va y avoir du monde? Qui sera là? C’est vraiment weird.»

Malgré un emploi du temps chargé et les projets qui s’enchaînent (elle se produira, entre autres, avec un orchestre de 35 musiciens au Théâtre Maisonneuve, le 10 juin), l’équipe de la chanteuse a l’intention de déployer les efforts nécessaires afin que sa première visite au Japon ne soit pas la dernière.

«C’est certain que, si ça se passe bien, ce serait cool d’en faire plus. J’ai hâte d’aller voir par moi-même.»