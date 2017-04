La Bourse pour Goodfood

Le Marché Goodfood, cette entreprise québécoise spécialisée dans les repas prêts à cuisiner, fera bientôt son entrée en Bourse. De l’argent frais qui permet­tra de développer de nouveaux marchés et de mettre encore plus de consommateurs devant leurs fourneaux!

Avec plus 200 000 boîtes distribuées chaque mois au Québec, en Ontario et, depuis quelques semaines, dans les provinces maritimes, le Marché Goodfood surfe résolument sur la vague de popularité des repas prêts à cuisiner, commandés par internet et livrés à domicile.

Si bien que l’entreprise montréalaise ne cesse de croître depuis sa création, en 2014, avec une augmentation moyenne de 30 % par mois. Elle compte actuellement 200 employés et souhaite en embaucher plusieurs centaines d’ici la prochaine année. Il faut dire qu’avec son entrée en Bourse – la première entreprise québécoise à le faire depuis 2015 – elle va pouvoir mettre les bouchées doubles grâce à une injection d’argent frais.

«Nous avons réalisé une collecte de fonds auprès d’investisseurs institutionnels pour un montant de 21 millions $. Les premières actions s’échangeront très bientôt. Cela nous permettra non seulement de consolider nos marchés actuels, mais aussi d’en développer de nouveaux, notamment dans l’Ouest canadien», se réjouit son président, Jonathan Ferrari.

Une clientèle qui se diversifie

Jonathan Ferrari a eu l’idée de créer Goodfood lorsqu’il était lui-même un jeune professionnel dans le milieu de la finance. «Je voulais cuisiner et préparer mes repas afin de pouvoir contrôler les ingrédients et manger santé. Avec deux autres cofondateurs, nous avons donc lancé Goodfood pour répondre aux besoins de consommateurs comme moi», raconte M. Ferrari.

À l’origine majoritairement constituée de jeunes professionnels, la clientèle s’est peu à peu diversifiée. Aujourd’hui, les familles représentent la moitié de la clientèle à qui les repas sont distribués chaque semaine et, récemment, les couples plus âgés ont commencé à s’intéresser à la formule. «C’est une bonne façon de faire une activité ensemble, de transformer la corvée des repas en un moment agréable», indique M. Ferrari.

Produits locaux

Si les membres de Goodfood se retrouvent essentiellement dans les grands centres urbains, il s’en trouve aussi dans des villes de plus petite taille comme Val-d’Or et Sept-Îles, par exemple.

«Nous favorisons les produits locaux. Chaque boîte comprend une recette et tous les ingrédients frais nécessaires à sa réalisation, dans les justes quantités. De cette façon, il n’y a aucun gaspillage», précise M. Ferrari. Il en coûte de 8 $ à 10 $ par portion, et les kits repas sont offerts en version classique, végétarienne ou familiale.

Marché Goodfood en chiffres