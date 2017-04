La fièvre des Nordiques

La fièvre des séries bat son plein en ce moment dans la LNH, mais il y a plus de 20 ans, maintenant, que la ville de Québec n’a pas vibré au rythme des séries éliminatoires. Dans le cadre de son 50e anniversaire, Le Journal vous fait revivre huit moments mémorables des Nordiques de Québec en séries.

Séries de 1981

Il s’agissait de la première participation des Nordiques en séries dans la LNH. En première ronde, l’équipe s’était frottée aux Flyers. Après avoir tiré de l’arrière 0-2 dans cette série 3 de 5, les hommes de Michel Bergeron avaient remporté les deux matchs suivants à Québec avant de s’incliner en cinq, à Philadelphie. «Aller à Philadelphie, c’était vraiment intimidant. Je me souviens que des joueurs avaient mal au ventre tellement ils étaient nerveux», se rappelle Bergeron.

Séries de 1982

Les séries de 1982 ont marqué le premier bal printanier lors duquel les joueurs des Nordiques ont envoyé ceux du Canadien de Montréal sur les terrains de golf. Après avoir vaincu le Canadien, auteur de 27 points de plus au classement en saison régulière, en cinq parties, les Nordiques ont par la suite vaincu les Bruins de Boston en sept avant d’être balayés en quatre contre les Islanders de New York, les éventuels champions de la Coupe Stanley. «On ne pouvait tout simplement pas rivaliser avec les Islanders», concède Michel Bergeron.

20 avril 1984

La rivalité entre le Canadien et les Nordiques de Québec a atteint son apogée lors du sixième match de leur série de 1984, au Forum. Au terme de la deuxième période, une bagarre générale éclate. Cet épisode, aujourd’hui connu sous le nom de bagarre du Vendredi saint, avait forcé les officiels à décerner 198 minutes de pénalité et à expulser 10 joueurs. La vidéo du coup sournois de Louis Sleigher à Jean Hamel fait encore surface chaque année.

Séries de 1985

Un peu comme en 1982, les Nordiques avaient éliminé le Canadien de Montréal lors des séries de 1985 grâce à un but de Peter Stastny en prolongation du septième match pour ainsi atteindre la finale de l’Association Prince de Galles. L’équipe de Michel Bergeron s’était toutefois inclinée en six parties contre les Flyers de Philadelphie. Un autre but refusé avait fait les manchettes lors de cette série, celui de Michel Goulet à la fin du cinquième match, qui aurait égalisé la marque. «On avait dominé la série, mais le gardien Pelle Linberg avait été incroyable, surtout lors des deux premiers matchs», se remémore Michel Bergeron.

14 avril 1987

La soirée du 14 avril 1987 restera gravée dans la mémoire des partisans des Nordiques. En avance 3-2 dans leur série face aux Whalers de Hartford, mais en retard par trois buts dans le sixième match, les Fleurdelisés étaient revenus de l’arrière et Peter Stastny avait fait exploser le toit du Colisée en marquant en prolongation pour ainsi éliminer les Whalers.

28 avril 1987

À la suite de la victoire face aux Whalers, les Nordiques avaient retrouvé le Canadien en deuxième ronde. C’est le Tricolore qui était parvenu à enlever les honneurs de cette série en sept parties, mais c’est le but refusé à Alain Côté lors du cinquième match qui avait retenu l’attention. Trente ans plus tard, ce but anime encore les conversations aux quatre coins du Québec.

Séries de 1993

Après avoir récolté 104 points en saison régulière, 52 de plus que la saison précédente, tous les espoirs étaient permis pour les Nordiques, une jeune équipe en pleine ascension comptant dans ses rangs les jeunes Mats Sundin, Joe Sakic, Mike Ricci et Owen Nolan. Toutefois, les Fleurdelisés se sont butés à un Patrick Roy en pleine forme pour finalement s’incliner en six parties. Pire encore pour les partisans des Nordiques: le Canadien a finalement remporté la coupe Stanley.

16 mai 1995

Le 16 mai 1995 aura non seulement marqué l’élimination des Nordiques en cinq parties face aux Rangers de New York, mais également le dernier match de l’histoire de l’équipe. Un peu plus d’une semaine plus tard, l’équipe était vendue à Comsat Communication et déménageait officiellement à Denver au Colorado.