La Toile s’enflamme après l’élimination surprise de Margau

Les résultats des quarts de finale ne sont jamais coulés dans le béton et c’est ce que les internautes ont appris ce soir après que la jeune Margau ait été éliminée de La voix.

La jeune fille de 16 ans qui avait choisi d’interpréter Let it go de James Bay, a récolté un pointage de 79, alors que son adversaire, Michaël a eu un pointage de 80.

Ce fut la surprise générale puisque Marc Dupré avait donné 37 points à Margau et seulement 33 points à Michaël.

Le public a finalement choisi de garder Michaël dans l’aventure.

Sur Twitter, les réactions étaient vives et mitigées.

L'an prochain svp refaite les règlements d'inscription. Du genre ne doit pas avoir eu de carrière avant 😡😡😡😡#lavoixtva — Sophie Lessard (@LessardSoph) April 24, 2017

Michael: comme quoi il ne faut jamais sous-estimer le vote des matantes. 1 point. 1 seul point. #lavoixtva — Eve S.Dubois (@broadway_lady) April 24, 2017

Mon 💙 était avec @Michaelmusique. Un gentlemen passionné et généreux au possible. Bravo mon cher, on en veut encore! #lavoixtva — Catherine Trudeau (@TrudeauC) April 24, 2017