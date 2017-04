«L’album du peuple» de Maxime Landry

Depuis qu’il a gagné Star Académie en 2009, Maxime Landry a toujours eu une relation étroite avec le public. Pour son cinquième album, Nos histoires, l’auteur-compositeur a voulu chanter les histoires bien personnelles que certaines personnes lui ont racontées. «C’est mon “album du peuple”, François Pérusse a volé mon concept!» dit-il en riant.

Le Journal a demandé au musicien de raconter les histoires derrière chaque chanson de ce nouveau disque.

1. Nos histoires

«Cette chanson amène le concept de l’album, du fait que ce sont les ­histoires que les gens m’ont racontées et que j’ai le goût de leur chanter. C’était carrément la ligne directrice de ­l’album. Et c’est pour ça que je voulais qu’elle soit le premier extrait radio.»

2. Un piano dans la voix

«Je pensais un peu à Céline et ­René. J’ai regardé la conférence de presse que Céline a donnée, après le départ de René, où elle annonçait ­qu’elle remontait sur scène. Elle lui avait fait la promesse de chanter toute sa vie. Cette chanson-là m’est venue en tête. Oui, on perd des gens dans nos vies, mais il faut continuer cette ­passion-là parfois pour les autres.»

3. Des années-lumière

«C’est un hymne à la beauté de l’enfance. Avec le téléthon Opération Enfant Soleil, j’ai rencontré beaucoup d’enfants. Ils sont tellement purs, ils ne se rendent pas compte des bombes qui sautent.»

4. On chantera encore

«C’est un duo avec Lynda Lemay. Ça faisait des années qu’on voulait ­faire un duo ensemble. Cette chanson parle des sacrifices que l’on fait parfois pour faire ce métier-là. On sacrifie notre propre famille. C’est Marc ­Hervieux qui m’avait inspiré cette ­histoire, la première fois.»

5. La dame des fleurs

«C’est une chanson de peine d’amour. Ce n’est pas mon histoire, ­même si j’en ai déjà vécu. La dame des fleurs, c’est la fleuriste qui dit à une personne qui vient d’acheter des fleurs: tu achètes des lilas, mais ça ne dure pas longtemps. Elle avertit cette personne d’acheter quelque chose qui dure plus longtemps.»

6. Cent fois la même histoire

«On était à Rimouski, après un show. J’ai rencontré une jeune femme qui prenait soin de sa mère qui souffre d’Alzheimer. Elle me racontait ce ­qu’elle vivait. Quand je suis parti de là, bouleversé, j’ai écrit cette chanson. J’ai pris la mélodie qu’Amélie Veille m’avait envoyée quelques jours plus tôt. Ma mère est venue enregistrer des voix sur cette chanson en studio.»

7. Il neige sur New york

«C’est un peu le même thème qu’On chantera encore. C’est un chanteur qui est en tournée à New York. Il est tout seul à Noël, sans sa famille.»

8. À la santé de vous deux

«C’est une toune de relation ­malsaine, de quelqu’un qui n’est pas la bonne personne pour l’autre. Le genre de personne qui t’attire et tu ne sais pas pourquoi. Ce n’est pas non plus mon histoire!»

9. L’enfant qu’ils auront

«C’est une personne qui travaille dans le milieu de la petite enfance et qui m’a raconté cette histoire d’un ­enfant non désiré. Il arrivait à l’école pas de lunch, tout crotté. C’était un cas de DPJ. Il fallait que j’écrive là-dessus.»

10. Lettre à mon cœur

«L’histoire de quelqu’un qui a mis une croix sur l’amour et qui n’a qu’une quarantaine d’années. Et finalement, son cœur commence à battre pour une personne. La personne parle à son cœur: t’étais où pendant toutes ces ­années-là? C’est quelqu’un que je connais qui a vécu ça.»

11. Je veux t’écrire une ­chanson d’amour

«C’est triste, mais c’est beau. C’est une chanson guitare-voix sans refrain. La personne raconte une relation qu’elle développe avec une autre personne. Cette relation doit rester cachée. Les deux personnes entre elles ne se l’avouent pas non plus. Elles passent leur vie ensemble et se l’avouent sur leur lit de mort.»

12. L’impossible

«Ce n’est pas mon histoire, ni quelque chose qu’on m’a raconté. Ça parle d’un enfant qui est en amour avec sa mère, mais d’une façon malsaine. Il vieillit et son amour ne passe pas. Il est jaloux de l’homme qui fréquente sa ­mère. Il reste accroché jusqu’au bout.»

13. Le Jour où j’ai signé mon nom

«C’est une chanson sur l’adoption. Elle est chantée par le papa alcoolique qui est obligé de donner son enfant à des parents adoptifs. Dix ans plus tard, le père a fait du ménage dans sa vie et il aimerait revoir son enfant. C’est une histoire que j’ai imaginée. Mais je sais, une fois que les gens vont l’entendre, que certaines personnes vont venir me voir en me disant qu’elles ont vécu ça.»

14. Plus de temps à perdre

«Je trouvais que ça concluait ­l’album, comme Nos histoires le ­commence. Plus de temps à perdre, c’est carrément peu importe ce que tu as vécu, que tu te reconnaisses ou pas à travers toutes les tounes, il faut aller de l’avant. ll faut vivre. La vie est ­courte.»

