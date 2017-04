Le déconstruit

Vous cherchez quelques nouvelles pièces pour donner un nouveau souffle à votre garde-robe? C’est peut-être dans le courant du déconstruit que vous les trouverez. Les créateurs se sont amusés à revisiter les classiques. Les robes, les chemises et les pulls ont été retravaillés dans de nouvelles proportions chez les uns et en superposition chez les autres.

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Les nœuds viennent redessiner la silhouette des robes d’Olivia Culpo et d’Amal Clooney.

Photo courtoisie

La maison Akris a travaillé les rayures noires et blanches de la matière pour briser­­ la ligne verticale de la robe que portait­­ Freida Pinto.

Photo WENN, Tony Oudot

Photo WENN, Lia Toby

Ces deux créations de Lanvin et Giambattista Valli donnent l’impression d’une superposition de robes. Sienna Miller a enfilé une robe drapée ivoire qui révèle un jupon de satin noir. À l’instar de Kate Bosworth, opterez-vous pour un soutien-gorge de dentelle noire sous une robe pâle?

Photo WENN

Photo WENN, Guillermo Proano

Les robes de Jennifer Aniston et de Jess Weixler sont trouées comme si la création se défaisait à la bretelle et à l’ourlet.

Photo WENN, Lia Toby

La déconstruction de la robe de Rose Leslie repose sur la démonstration de sa structure. Cette création Christian Dior met de l’avant la construction du modèle­­, sous lequel on aperçoit les sous-vêtements noirs.

Photo Getty Images

Photo WENN, Will Alexander

Photo WENN, Dennis Van Tine

La camisole longue d’Emily Ratajkowski est un hybride entre la chemise et le peignoir. Les deux blouses volumineuses de Charli XCX et Hailey Baldwin s’alignent sur la tendance des épaules dégagées. Vous pourriez interpréter cette silhouette­­ en choisissant une chemise trop grande que vous pourrez nouer à la taille et basculer­­ vers l’arrière.

Photo WENN, Will Alexander

Photo AFP

Les pulls sont déformés. Le chandail à larges mailles de Kendall Jenner prend des allures­­ de cape dans sa forme écourtée, alors qu’une chemise semble s’échapper du bandeau­­ d’Athena Calderone.